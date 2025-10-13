K-Pop Demon Hunters
L’altro giorno visto che era uscito un video di Il Trono del Muori a riguardo, ho deciso di recuperare K-Pop Demon Hunters.
K-Pop Demon Hunters Trama
Il nostro mondo e quello infernale dei demoni sono divisi da una membrana facile da rompere.
E proprio per salvare la gente indifesa sono sempre esistite delle Cacciatrici, che con le loro canzoni rincuoravano i cuori della gente, potenziando la barriera in questione, chiamata Honmoon.
Nel corso del tempo generazioni di cacciatrici si sono sempre impegnate per combattere i demoni cantando e arriviamo al presente dove conosciamo le attuali cacciatrici, che fanno parte del gruppo K-Pop Huntr/x, Rumi, Mira e Zoey.
Le tre sono vicinissime a completare la barriera e chiudere definitivamente i demoni nel loro piano di esistenza, ma ovviamente dall’altra parte non sono molto d’accordo con la cosa.
Infatti il signore dei demoni, Gwi-Ma, accetta la proposta di Jinu di attaccare le ragazze sul loro stesso piano, ovvero con una boyband di demoni canterini.
Le cose iniziano a farsi difficili, anche perché Rumi, la leader del gruppo, nasconde un segreto alle sue amiche.
K-Pop Demon Hunters Valutazione
Allora, tecnicamente non ho nulla da ridire. Lo studio di animazione in CG è lo stesso che ha lavorato su Spider-Man: Across the Spider-Verse, quindi i livelli sono belli alti.
Ottime animazioni e le scene d’azione, anche le più confusionarie, si capiscono benissimo grazie a un’ottima regia.
Le scene comiche con facce buffe o versioni super deformed spezzano la tensione in maniera genuina e la lore viene spiegata abbastanza facilmente, facendoti capire il setting del mondo.
L’unica cosa che posso recriminare è la trama che praticamente è telefonatissima e se hai visto abbastanza serie sai già cosa succederà dall’inizio alla fine.
Questo però in un certo senso può essere un pregio, perché si rende il prodotto accessibilissimo a tutti, per gli altri basta spegnere il cervello e godersi l’animazione. XD
Inoltre essendo un film con canzoni (non dico musical perché non sarebbe corretto) non te le fa pesare e sono tutte abbastanza carine.
Voto: 7 Carino, ma non penso lo rivedrei, magari le scene di balletto.