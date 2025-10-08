Il gruppo rock giapponese Paledusk

“No Way!! feat. Soshina 粗品” segna il ritorno del gruppo rock giapponese Paledusk, un’esplosione di energia rock made in Japan. La band giapponese Paledusk, una vera potenza del rock senza confini di genere, è tornata con un nuovo singolo: “No Way!! feat. Soshina 粗品”, una collaborazione inaspettata e travolgente con Soshina, celebre comico e musicista attivo sulla scena giapponese.
Il brano fonde la grinta del rock ’n’ roll con l’intensità del loud rock, correndo con energia inarrestabile e trasmettendo un messaggio potente: corri verso ciò che desideri, senza farti fermare da nulla.
Una collaborazione nata dal rispetto reciproco
Paledusk e Soshina hanno condiviso il palco in passato e sono entrambi noti per abbattere le barriere di genere musicale. Da questa sinergia è nato un brano caotico e catartico, che spinge ancora più in là i confini del rock giapponese.
Paledusk
Paledusk ha firmato con: Grayscale Records (Australia) nel 2020, Avocado Bookings (EU/UK) nel 2021 e SharpTone Records (USA) nel 2023. La band, originaria di Fukuoka, è composta da Kaito alla voce, Daidai e Tsubasa alle chitarre, Bob alla batteria.
Il loro sound unico ha conquistato non solo fan del metal e del rock, ma anche ascoltatori di hardcore, hip-hop e altre sottoculture musicali. La creatività di DAIDAI come autore e produttore ha raggiunto un pubblico internazionale, con collaborazioni di altissimo livello:
- Partecipazione all’album Post Human: NeX Gen dei Bring Me the Horizon, #1 su iTunes Rock e #3 nella classifica generale.
- Collaborazione con Lil Uzi Vert per “The End ft. BABYMETAL”.
- Produzione per ONE OK ROCK nell’album DETOX, con i brani “Puppets Can’t Control You”, “C.C.” e altri tre co-scritti e arrangiati.
Paledusk è oggi considerata la band giovane numero uno per talento e abilità — e il mondo li sta aspettando. “No Way!!” segue il grande successo di “HUGs”, sigla d’apertura dell’anime Gachiakuta. Ma le sorprese non finiscono qui: il 5 novembre uscirà il nuovo singolo “I ♡ You Baby!!”, mentre il 26 novembre arriverà finalmente il primo album della band, intitolato “Paledusk”, a quasi dieci anni dal debutto indie.
Soshina 粗品
Soshina ha iniziato a suonare il pianoforte a due anni, la chitarra a tredici e ha iniziato a produrre musica alle superiori. Nonostante sia conosciuto principalmente come comico, vincitore di vari premi, ha costruito una carriera parallela come artista e produttore poliedrico.
Nel 2020 ha pubblicato la sua prima traccia Vocaloid “#みどりの唄”, diventata virale su X (ex Twitter). Nel 2021 ha lanciato la propria etichetta e rilasciato il singolo “乱数調整のリバースシンデレラ feat. 彩宮すう (CV: 竹達彩奈)”, raggiungendo la Top 10 delle tendenze su X.
Ha inoltre scritto e prodotto:
- “大好きな太鼓の音 feat. どんちゃん” per il 20° anniversario di Taiko no Tatsujin
- “Yuusari no Canon feat. Yuika”, sigla di chiusura dell’anime Blue Orchestra (NHK)
Soshina continua a espandere il proprio linguaggio musicale, unendo ironia, emozione e precisione sonora in uno stile unico e riconoscibile.
Nuovi singoli e primo album completo in arrivo
L’album includerà 12 tracce, tra cui: “HUGs”, “No Way!! feat. Soshina”, “I ♡ You Baby!!”, i brani preferiti dai fan come “Palehell” e “Rumble feat. Masato” e molte altre sorprese.
Sarà disponibile in due versioni:
- Edizione Limitata (2 dischi) con compilation “best of” degli anni indie – ¥6,500 (tasse incluse)
- Edizione Regolare – ¥3,300 (tasse incluse)
Dettagli Album
1° Album “PALEDUSK”
- Data di uscita: 26 novembre 2025
- Edizione Limitata + Indie Best (2 CD): ¥6,500 (tasse incluse)
- Edizione Regolare: ¥3,300 (tasse incluse)
