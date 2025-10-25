Da appassionata lettrice, ho immaginato milioni di volte di entrare nelle storie e nei mondi di cui leggevo. Sognavo di incontrare gli straordinari personaggi che vivevano quelle avventure e farne anch’io parte. Non sapete che invidia, vedere Miaka che realizza questo mio sogno nel manga Fushigi Yuugi di Yu Watase.

Allo stesso tempo però, viverlo attraverso lei, non è poi così male. Magia, lotta, ricerca, amore sofferto ma appassionato. Amicizia, tradimento, ricerca e scoperta.

Fushigi Yuugi è davvero capace di far vivere al lettore tutto questo.

La trama di Fushigi Yuugi di Yu Watase

Miaka, una volta entrata nel libro “Cronache dell’Universo dei Quattro Dei”, diventa la sacerdotessa di Suzaku come predetto da un’antica profezia. E’ la prescelta per riunire le sette costellazioni e ottenere così i poteri di Suzaku, portare la pace nel regno e esaudire un desiderio.

L’impresa, sarà tutt’altro che facile e Miaka dovrà affrontare molte prove, compiere scelte difficili e venire a patti con i turbamenti del cuore.

Non mancheranno però momenti di leggerezza e riso, d’altronde l’eccentricità di alcuni dei guerrieri che portano i nomi delle costellazioni, è leggendaria quasi quanto le loro straordinarie abilità. Per non parlare, del pathos che si respira durante i combattimenti o i sacrifici che ognuno dei personaggi è disposto a fare per raggiungere l’obiettivo.

Ma l’emozione più forte questa storia ve la darà nel suo corso, e non parlo degli attimi di passione con Tamahome o Hotohori, che sicuramente faranno battere il vostro cuore più velocemente. Bensì della spaccatura che si creerà tra Miaka e la sua migliore amica Yui.

Vedere un’amicizia che sembrava così forte spezzarsi sotto il peso della rivalità, di bugie e inganni politici orchestrati ad arte, vi farà provare la stessa sofferenza delle protagoniste.

Questo titolo vi ha incuriosito?

Con questa nuova e bellissima edizione Star Comics riporta all’attenzione una storia dalle mille sfaccettature. Un manga che dimostra alla perfezione che all’interno del target shojo sono sempre esistiti innumerevoli generi e storie.

Qual è il manga o libro in cui avreste voluto essere risucchiati?

Fushigi Yuugi di Yuu Watase: un classico senza tempo in una nuova preziosa edizione!

E’ ritornato uno dei manga shojo più iconici e amati di sempre: Fushigi Yuugi di Yuu Watase è già disponibile in fumetteria, libreria e store online dal 7 ottobre, in una nuovissima edizione che celebra degnamente questo capolavoro senza tempo.

A quasi 25 anni dalla prima pubblicazione in Italia, torna finalmente tra le mani dei lettori la serie manga che ha definitivamente consacrato Yuu Watase nell’olimpo delle autrici shojo manga più amate e rispettate. Questa nuova edizione rappresenta un vero e proprio evento per tutti gli appassionati del fumetto orientale degli anni ‘90, presentandosi in una veste grafica completamente rinnovata, che rielabora i contenuti della storica edizione giapponese in tankobon e della nuova edizione Kanzenban.

La storia che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo ruota attorno a Miaka, un’allegra e spensierata liceale che viene trasportata all’improvviso all’interno del misterioso libro “Shijintenchisho”, conosciuto come L’Universo dei quattro dei. In questo mondo fantastico, ambientato in una suggestiva versione dell’antica Cina con quattro regni corrispondenti alle direzioni cardinali e ai loro dei protettori, Miaka assume il ruolo cruciale di sacerdotessa del dio Suzaku. La sua pericolosa missione consiste nel ritrovare i Sette Guerrieri Celestiali, suoi fedeli protettori, in una saga che intreccia magistralmente fantasy, mistero, avventura e sentimento.

I temi del manga

Fushigi Yuugi esplora con maestria alcuni temi universali come l’amicizia, l’amore, la crescita personale, il sacrificio e il destino, il tutto attraverso un perfetto mix di romance, mitologia cinese e momenti emozionanti. L’opera di Yuu Watase ha contribuito significativamente alla fama del genere isekai molto prima che diventasse mainstream, influenzando generazioni di autori e lettori.

Il successo internazionale di Fushigi Yuugi è testimoniato anche dal suo adattamento in un anime di 52 episodi trasmesso tra il 1995 e il 1996 e disponibile anche su Crunchyroll. Considerato uno dei manga shojo più influenti degli anni Novanta, quest’opera rappresenta una pietra miliare del fumetto giapponese che ha saputo conquistare un pubblico trasversale e mantenere intatto il suo fascino nel corso degli anni.

La nuova edizione sarà composta da 9 volumi di formato 15×21 centimetri, con oltre 400 pagine per volume (di cui alcune a colori) e sovraccoperta, offrendo ai lettori un’esperienza di lettura ottimale e un prodotto editoriale da collezionare. Questo ritorno rappresenta uno degli annunci più apprezzati durante Comicon 2025, confermando l’enorme affetto che il pubblico italiano nutre ancora oggi per questa serie.