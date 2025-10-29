“Li ucciderò tutti con i miei quadri”, è una citazione da Blue Period di Tsubasa Yamaguchi. Una delle frasi che mi è rimasta più impressa, probabilmente perché esprime tutta la determinazione di Yatora.

Con Blue Period si inizia un percorso travolgente, ricco di passione, emozione e divertimento; ma anche di paura, ansia e dubbi. Un viaggio che ci catapulta nella vita di Yaguchi Yatora, uno studente al secondo anno delle superiori, che fino ad ora ha sempre vissuto facendosi trasportare dalla corrente. Vivendo quasi per inerzia, senza mai appassionarsi realmente a qualcosa.

Tuttavia, il suo modo di vedere sé stesso e il mondo cambia, quando l’arte irrompe nella sua vita.

All’interno del manga attorno alle vicende di Yatora si intrecceranno quelle di altri personaggi speciali, come Yuka (di cui non vedo l’ora di sapere di più). E impareremo tantissime cose riguardo alle tecniche e agli strumenti da disegno.

Questa parte, per chi non è appassionato, potrà sembrare noiosa forse, ma per le emozioni e il modo in cui riesce a risucchiarti nella trama, questo è un manga che merita almeno una possibilità.

Che ne pensate? Lo state leggendo?

Trama breve di Blue Period di Tsubasa Yamaguchi

Un liceale dalla vita piena, che prende buoni voti, sa sempre come cavarsela, beve, fuma e ama la vita notturna… un bel giorno, sente dentro di sè risvegliarsi la passione per il disegno.

Tsubasa Yamaguchi

Tsubasa Yamaguchi è una delle autrici più interessanti della nuova generazione di mangaka giapponesi. Dopo aver completato gli studi presso l’Università delle Arti di Tokyo, ha iniziato la sua carriera pubblicando due one-shot sulla rivista Good! Afternoon, facendo subito parlare di sé per il suo tratto delicato e la sensibilità con cui racconta i personaggi.

Nel 2016 arriva il suo primo progetto di grande respiro: un adattamento manga di Lei e il gatto, celebre opera di Makoto Shinkai, pubblicato sulla rivista Monthly Afternoon. Ma è nel 2017 che Yamaguchi compie il salto di qualità con la sua seconda serie, Blue Period, sempre su Monthly Afternoon. Il successo è stato immediato: nel 2019 Blue Period è stato nominato sia al Manga Taisho che al Premio Kōdansha, vincendo entrambi nel 2020. Nello stesso anno, la serie è stata anche candidata al prestigioso Premio culturale Osamu Tezuka.

Il riconoscimento del pubblico e della critica ha portato, nel 2021, alla realizzazione di un adattamento anime trasmesso nell’ottobre dello stesso anno, che ha contribuito a far conoscere l’opera di Yamaguchi anche al di fuori del Giappone.

