Il mio Comicon Napoli 2025

Quest’anno il Comicon di Napoli ha avuto un significato speciale per me. Dopo aver ammirato l’evento fin da bambina, ho avuto finalmente l’opportunità di farne parte, ricoprendo il ruolo di presentatrice e aiuto-coordinatrice del palco del Music Dojo, all’interno dell’Asian Village. È stato un mondo fantastico, proprio come lo immaginavo.

Non avendo mai presentato prima, sono stata un po’ in ansia, ma una volta salita sul palco mi è bastato prendere il microfono e iniziare a parlare. Devo ringraziare in particolare il service che mi ha supportato per tutti e quattro i giorni.

Si inizia!

La prima giornata è stata incredibile. Ho avuto l’onore di presentare Danilo Bertazzi, l’unico e solo Tonio Cartonio, accompagnato da LavaLend. È stato emozionante tornare bambina e rivivere quei ricordi preziosi, vedendo la stessa emozione negli occhi del pubblico. La giornata è poi proseguita con esibizioni musicali di artisti idol come RaMoon e Lia, la gara di cosplay per bambini, e l’esibizione della Samurai Academy di Napoli, con un workshop sulla katana. Si è conclusa con uno show musicale delle Supernova, seguito dallo show del tutto asiatico di Jinnytty e Tanuki accompagnate dall’unico DJ Shiru.

Seconda giornata

Il secondo giorno è iniziato con il botto, con un podcast in diretta delle ragazze di Coreapoli, pieno di giochi e quiz sul mondo del K-pop. Dopo il podcast, il palco si è trasformato in una vera pista da ballo: i ballerini solisti si sono sfidati a suon di coreografie K-pop in una gara mozzafiato. Poi, senza nemmeno un attimo di pausa, siamo passati ai videogiochi con Soryu (Eugenia Bellomia), una cosplayer incredibile, famosa per i suoi personaggi di Final Fantasy e Kingdom Hearts.

La musica non si è fermata: ho avuto il piacere di presentare C-Ro, che ha fatto scatenare il pubblico con canzoni K-pop e le colonne sonore di League of Legends e Arcane, e poi Nemo, che ci ha incantato con la sua chitarra acustica e le sue storie J-folk.

La terza giornata è stata la più intensa di tutte

L’ansia si poteva tagliare con il coltello, soprattutto perché sapevo che sul palco sarebbero arrivate le uniche e sole Winx! Dopo una ricca colazione e i vari soundcheck, il palco ha preso vita con l’energia della StarMusic, la prima scuola di musical e K-pop della Campania. I ragazzi, guidati dalla fantastica Shila, mi hanno davvero stupito per la loro bravura e il coordinamento, tanto che in alcuni momenti sono riusciti a commuovere il pubblico.

Poi è stato il turno della camaleontica Shizen, con la sua setlist esplosiva, e di Ringo, che con la sua dolcezza ci ha trasportati in un vero concerto di idol giapponesi.

E chi non ha mai sognato di essere una principessa? Ho assistito a un momento magico in cui le canzoni Disney sono state trasformate in vera e propria opera pop rock, prima di fare spazio all’arrivo trionfale delle Winx e di Elisa Rosselli. La giornata ha raggiunto l’apice con la presentazione della colonna sonora del nuovo reboot, cantata dalla bravissima e giovanissima Virginia Bocelli.

Il viaggio musicale è continuato con la voce potente di Imago Latens, che con il suo stile crossover ci ha fatto volare tra sirene, mostri marini e musiche di videogiochi come Final Fantasy e Skyrim. Per chiudere in bellezza, il palco del Music Dojo si è trasformato in una discoteca a cielo aperto con Ludovica K-DJ, che ha fatto scatenare il pubblico con una selezione delle migliori hit K-pop!

Eccoci all’ultima giornata!

La stanchezza si faceva sentire, ma la gioia di vedere la gente divertirsi grazie anche al mio lavoro era più forte di tutto. Abbiamo iniziato con l’Asian Show me your voice, una gara di canto per aspiranti idol, seguita subito dopo dalle premiazioni di tutte le competizioni K-pop che si sono svolte in questi giorni.

Poi è successa la “tragedia”: ha iniziato a piovere, ma ho pensato subito che lo spettacolo dovesse continuare. E così è stato! Siamo tornati nel mondo del Fantabosco con il mitico Lorenzo Branchetti (Milo Cotogno) e la bravissima Beatrice Lorenzi. È stato un momento bellissimo, che ha riportato tutti noi indietro nel tempo.

Dopo questo tuffo nel passato, siamo tornati a fare musica con i Murdah SRVC, un progetto di musica elettronica che unisce la cultura pop giapponese a sonorità più scure. E le sorprese non erano finite. Direttamente da X Factor, ho avuto l’onore di presentare Anastasio, che ha portato sul palco il suo progetto LMNPP Live, un’esperienza incredibile che è stata una vera e propria rinascita.

Per concludere il Comicon 2025 in bellezza, e come vuole la tradizione, abbiamo ballato e cantato sotto la pioggia con DJ Shiru di K-ble Jungle e le affascinanti KJ Girls!

Beh, che dire?!? Spero di aver svolto al meglio il mio compito, facendo divertire il pubblico che mi ha seguito in questi quattro giorni di fuoco, perché io mi sono divertita e non vedo l’ora di rifarlo!

A presto, Vyrgo