I 10 migliori anime giapponesi di tutti i tempi

Il mondo degli anime è vasto e variegato, capace di offrire storie che spaziano dall’azione mozzafiato alla riflessione filosofica. Se sei alla ricerca dei titoli imperdibili, ecco una selezione dei 10 migliori anime di tutti i tempi, capolavori che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop e nei cuori degli spettatori. Un viaggio tra emozioni e capolavori dell’animazione attraverso la visione dei 10 migliori anime giapponesi di tutti i tempi. Quelli che ci hanno fatto imparare a memoria la sigla anche se era in giapponese, di cui abbiamo fatto (o avremmo voluto fare) cosplay, e di cui spesso abbiamo pure comprato il manga!

1. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Una storia di fratelli, alchimia e sacrificio. Un perfetto mix di avventura, emozioni e riflessioni sulla vita.

2. Death Note

Il thriller psicologico per eccellenza: la battaglia di intelligenza tra Light Yagami e L è diventata un cult assoluto.

3. Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)

Un anime epico, ricco di misteri e colpi di scena, che esplora libertà, guerra e sopravvivenza. La voce di Mika Kobayashi in alcune delle canzoni della colonna sonora impreziosisce questa serie.

4. Naruto / Naruto Shippuden

Il cammino di un giovane ninja verso il riconoscimento. Un’opera lunga ma piena di momenti memorabili. Canzoni dal rock al pop per tutti i gusti.

5. One Piece

Con la sua avventura infinita, i Mugiwara hanno conquistato milioni di fan in tutto il mondo grazie a emozioni e risate. Continuo il confronto fra chi preferisce l’anime e chi il manga… voi che squadra siete?

6. Dragon Ball Z

Un classico intramontabile che ha definito un’intera generazione e reso celebri personaggi come Goku e Vegeta. Indimenticabile il personaggio di Muten Roshi che ha consacrato l’immagine del sangue da naso come segnale di interesse erotico.

7. Neon Genesis Evangelion

Un anime complesso, carico di simbolismo, che ha rivoluzionato il genere mecha e toccato corde esistenziali. Scene epiche di battaglie e psicologia dei personaggi molto approfondita.

8. Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba)

Grafica spettacolare e una storia intensa: un moderno fenomeno culturale. Colori così vivi non si erano mai visti prima sul piccolo schermo.

9. Cowboy Bebop

Un mix unico di fantascienza, jazz e filosofia. Ogni episodio è una piccola opera d’arte. Una serie che ha fatto apprezzare la musica jazz e il whiskey a molti che prima non li conoscevano.

10. My Hero Academia

L’eredità dei supereroi rivisitata in chiave anime, con personaggi carismatici e temi universali.

Bonus: Ken il Guerriero

Ha portato per la prima volta la violenza dura e pura sugli schermi, scioccando una generazione di genitori. Ma è piaciuto per l’intreccio della storia, il carisma dei personaggi che non si potevano non amare, cattivi inclusi.

Qual è il vostro proferito? Vi sembra che manchi qualche serie?

Questi dieci anime rappresentano il meglio che l’animazione giapponese ha da offrire: storie che emozionano, fanno riflettere e restano impresse nel tempo. Sarebbero tantissimi gli altri da aggiungere, dal pallavolistico Haikyu allo scanzonato Lupin III, fino ai mitici Pokemon… Che tu sia un veterano del genere o un nuovo appassionato, questa lista è il punto di partenza perfetto per immergerti in mondi straordinari.

