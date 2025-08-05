Grande successo per il World Cosplay Summit 2025: oltre 247.000 partecipanti a Nagoya

Il World Cosplay Summit 2025, uno dei più grandi eventi cosplay al mondo, si è concluso con numeri da record. Dal 1° al 3 agosto, il centro di Nagoya, in Giappone, ha ospitato una festa internazionale della cultura pop giapponese che ha richiamato più di 247.000 visitatori e oltre 1.000 cosplayer provenienti da tutto il mondo, Italia inclusa.

Un festival globale di pace e creatività

Nato nel 2003, il World Cosplay Summit ha come obiettivo la promozione dello scambio culturale internazionale attraverso anime, manga e videogiochi. L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di rappresentanti da 41 Paesi e regioni, un record assoluto per la manifestazione.

Oltre al campionato mondiale di cosplay, il programma ha incluso sfilate, spettacoli, concerti, stand tematici, una cerimonia con sfilata sul tappeto rosso e molte altre attività.

Il programma dell’evento

Il 1° agosto si è tenuta la cerimonia di apertura a Oasis 21 con una suggestiva sfilata sul red carpet accompagnata da un’orchestra dal vivo composta da oltre 100 studenti della Nagoya University of Arts. I rappresentanti dei Paesi partecipanti hanno sfilato insieme agli ospiti e agli organizzatori, aprendo ufficialmente la manifestazione.

Il 2 agosto, la celebre parata cosplay si è snodata attraverso le vie della Ōsu Shopping Street con circa 1.000 cosplayer e cinque DJ truck che hanno portato musica e colore in tutta l’area commerciale, attirando una folla di spettatori entusiasti.

Il 3 agosto si è svolta la finalissima del World Cosplay Championship 2025 presso il Centro d’Arte e Cultura di Aichi. Le esibizioni, spettacolari e curate nei minimi dettagli, hanno affascinato pubblico e giuria.

I vincitori del World Cosplay Championship 2025

1° posto (Campioni Mondiali): USA – “We Need Disguises”, con i personaggi Hortensia e Alcryst da Fire Emblem Engage.

2° posto: Francia – “Milou & Thaly”, con interpretazioni diverse del personaggio Coco da L’Atelier des Sorciers.

3° posto: Brasile – “Kellthy & Luis Telles”, nei panni di Mother Miranda e Karl Heisenberg da Resident Evil Village.

Il team vincitore statunitense ha commentato con entusiasmo: “Abbiamo lavorato tanto per realizzare i costumi e le performance. È un sogno che si realizza.” Purtroppo l’Italia non ha raggiunto il podio, risultato che ci fa un po’ pensare su come in Italia sono organizzate le selezioni, da sempre sul palco di Romics a Roma.

Kabuki e cosplay: un incontro simbolico

Tra i giudici speciali di quest’anno, anche due importanti nomi del teatro kabuki giapponese: Onoe Kikugorō VIII e Onoe Kikunosuke VI. Durante il suo intervento, Kikugorō ha sottolineato il legame profondo tra cosplay e kabuki: entrambi esprimono l’amore per sé stessi e la libertà creativa, elementi fondamentali di una cultura aperta e accogliente.

Edizione 2027: il World Cosplay Summit si sposta in autunno

Durante la cerimonia di chiusura è stato annunciato che, a partire dal 2027, il World Cosplay Summit si terrà in autunno, precisamente nel mese di novembre. Il cambiamento mira a migliorare le condizioni climatiche, ampliare la partecipazione internazionale e promuovere il turismo in un periodo meno caldo dell’anno.

L’edizione 2026 si svolgerà invece regolarmente ad agosto. Le selezioni nazionali sono già in corso in vari Paesi.

Informazioni sul World Cosplay Summit