Il fantasy d’azione Chimeratica di Daisuke Itabashi è un viaggio mozzafiato tra mostri mutaforma e segreti oscuri.

Cosa sono davvero le chimere? Nel mondo immaginario di Yuri, si manifestano come creature mutaforma, capaci di adattarsi e imitare le abilità di qualsiasi essere vivente – tranne che degli esseri umani. Yuri è una cacciatrice esperta: elimina queste bestie per difendere il suo villaggio e mantenere una vita tranquilla, priva di sogni o ambizioni. Ma un giorno, tutto cambia. Un incontro inatteso mette in discussione l’equilibrio della sua esistenza…

J-POP Manga presenta Chimeratica, una miniserie fantasy ricca di azione e colpi di scena, scritta e disegnata dal talentuoso Daisuke Itabashi. La serie completa è raccolta in un esclusivo cofanetto da collezione, disponibile in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 26 agosto.

Chimeratica

Yuri conduce una vita libera, dedicandosi alla caccia alle chimere – esseri in grado di evolversi assimilando le caratteristiche di altri esseri viventi. Ma quando si imbatte in una chimera dall’aspetto umano, accade qualcosa di inspiegabile: il suo corpo inizia a cambiare…

Tra duelli spettacolari, rivelazioni inaspettate e un mistero che affonda le radici nelle origini stesse delle chimere, Yuri dovrà affrontare verità sconvolgenti che potrebbero riscrivere le regole del suo mondo.

Una saga breve ma intensa, perfetta per chi ama l’azione, l’enigma e l’avventura. Chimeratica è un’opera imperdibile per tutti gli appassionati di manga fantasy, impreziosita dall’inconfondibile stile narrativo e visivo di una nuova promettente voce del fumetto giapponese.