Cartoon Club e Riminicomix 2025: da record!

È appena terminata la 41esima edizione di Cartoon Club & RiminiComix, lo storico Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games, organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini. Dal 13 al 20 luglio, la città di Rimini è diventata il fulcro dell’universo geek italiano, con numerosi appuntamenti diffusi in tutta la città che hanno visto la partecipazione di ben 220.000 appassionati.

Nell’arco di tutta la settimana, oltre 150 ospiti nazionali e internazionali, massimi esponenti delle loro arti, hanno calcato i palchi dell’evento, svelando i segreti e le curiosità del loro mestiere. Tra le tante personalità presenti, hanno partecipato i maestri Milo Manara e Maurizio Forestieri, omaggiati a Cartoon Club e RiminiComix 2025 con il premio alla carriera, Fabio Celoni, tra gli autori che hanno avuto l’onore di lavorare al nuovo fumetto dedicato a Superman, dal titolo “Superman: Il mondo”, e molti altri ancora. Ma non solo. Sono stati proiettati oltre 300 cortometraggi provenienti da 50 paesi del mondo, all’interno dei 9 concorsi cinematografici organizzati durante la kermesse. Quasi 700 bambini partecipato come giuria premio Cartoon Kids.

Il programma musicale

Quella del 2025 è stata un’edizione imponente, all’insegna delle celebrazioni, che conferma come Cartoon

Club & RiminiComix sia il più grande evento estivo italiano dedicato alla cultura pop e all’intrattenimento. Non sono, ovviamente, mancati i grandi appuntamenti con cosplay e K-Pop, oltre che i più attesi e imperdibili concerti musicali che hanno infiammato il palco Italpizza Stage. Lo spettacolo di KaleidosPop, le colonne sonore di Imago Latens, il K-pop Contest, tappa regionale del campionato nazionale, il K-Pop Dance Fight Fest.

Molto apprezzati i due live di SOSOSO_Tokyo Berlin, un duo giapponese tedesco, e la cosplayer Yuriko Tiger ha portato il suo attesissimo dj set. Tra le altre esibizioni nel palco Italpizza anche Charlie Yay, il Winx Party, Uale, Midell e gli Hakustic Matata. Sul palco Music & Show di Cartoon Club e RiminiComix 2025, la scatenata festa Teen Forever Fiesta, a tema anni ’90 e 2000, portata sul palco da DJ Shiru e le Stelle di Hokuto, e domenica l’immancabile appuntamento con Giorgio Vanni e Max Longhi, che hanno guidato la loro ciurma di fedelissimi fan tra le onde delle loro iconiche canzoni dedicate ai cartoni animati. Con oltre 20.000 persone tutta l’area della rotonda era stracolma di gente che cantava e ballava insieme a Vanni.

Sabrina Zanetti, direttrice artistica, commenta con entusiasmo:

Questa 41ª edizione è stata una delle più riuscite di sempre. Un vero salto di qualità e quantità, che ci conferma quanto la manifestazione sia in continua crescita. Siamo particolarmente orgogliosi di aver premiato un mito del

fumetto come Milo Manara, amico di Federico Fellini: un omaggio che unisce due giganti dell’arte. Abbiamo dimostrato una grande capacità organizzativa e la volontà di innovare e di questo devo ringraziare tutto lo staff e i volontari che hanno lavorato senza sosta, ma sempre con il sorriso, per tutta la durata dell’evento. Ora guardiamo già al futuro: nella prossima edizione affronteremo anche il tema dell’intelligenza artificiale, quest’anno volutamente rimasto in standby, ma sempre più centrale nel mondo della creatività.

Paolo Guiducci, direttore dell’area fumetto, sottolinea l’impatto sociale e culturale:

Rimini è stata letteralmente invasa da colori e allegria. Giovani, famiglie, appassionati e semplici curiosi hanno animato le nostre strade in un clima di festa e condivisione, portando energia positiva e contribuendo a creare un’atmosfera gioiosa e coinvolgente. Abbiamo vissuto scene davvero entusiasmanti: cosplayer, fan del fumetto e del cinema d’animazione di ogni età si sono mescolati con i turisti tradizionali in un’esperienza unica e inclusiva. Il flusso di visitatori è stato imponente, a conferma di quanto questo evento sia ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per Rimini. Un segnale tangibile di questo successo è stato l’incontro con Milo Manara: la sala del Palazzo del Turismo non è riuscita a contenere tutto il pubblico accorso per ascoltare il grande maestro. Dopo l’incontro, Manara ha firmato autografi per oltre due ore, con centinaia di persone in fila: un’ulteriore prova della passione e dell’interesse che il pubblico nutre per i protagonisti della nona arte”.

Le mostre ancora aperte

Cartoon Club & RiminiComix chiude però solo in parte. Restano attive ancora le mostre: “Superman l’uomo del domani” resterà alla Sala Isotta di Castel Sismondo fino al 17 agosto, come pure l’esposizione di “Simona Bursi. Echi di un mondo immaginario” che rimane visibile all’Augeo Art Space. Proseguono, invece, sino al 31 agosto le mostre “Di sogni e di segni. Fellini e Manara”, al Museo della Città di Rimini e “Fair Play. Lo sport nei fumetti e nell’animazione”.

Cartoon Club & RiminiComix 2025 dal 13 al 20 luglio

Riminicomix 2025 – Cartoon Club