La serie Il primo amore di Nezumi di Riku Oseto ha ricevuto una candidatura ai premi Next Manga Awards, Kono Manga ga Sugoi! e Kodansha Manga Award ed è stata consigliata da Katsuhisa Minami (The Fable).

Trama

Nezumi non è una ragazza come tutte le altre. Addestrata dalla yakuza come sicario, Nezumi è cresciuta nella violenza e non ha mai conosciuto l’amore. Dietro un’espressione placida e innocente nasconde un freddo cuore da assassina al soldo della mafia giapponese. Ma un giorno qualcosa cambia: incontra il tenero Ao e qualcosa dentro di lei inizia a cambiare…

Ao è un ragazzo normale, ignaro di tutto. I due si innamorano e iniziano una vita felice insieme, ma la yakuza non può perdonare questo affronto, così rapisce Ao con l’obiettivo di ucciderlo. Per salvare il suo amato, Nezumi propone un compromesso a rischio della sua stessa vita.

I dolci sentimenti per Ao riusciranno a liberare Nezumi dal crudele mondo fatto di ordini, violenza e sangue in cui è cresciuta?

“Pensavi davvero di poter trovare la felicità con lui? Tu sei solo un’arma creata per uccidere”.

Solo con la prima tiratura, infatti, sarà allegato al volume un foglio di sticker a sorpresa assortito casualmente tra i tre diversi design disponibili!

Il primo amore di Nezumi di Riku Oseto, 1° Volume della serie ancora in corso. Formato – 12,4×18 – Brossurato con Sovraccopertina. 192 pagine al prezzo di 7,50 €. La serie avrà uscita a cadenza bimestrale.