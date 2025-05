Eìmear Noone: in Italia la musica dei videogames

La Let me see experience presenta, per la prima volta in Italia, la direttrice d’orchestra e compositrice delle più grandi colonne sonore di videogiochi Eìmear Noone, per tre appuntamenti imperdibili nel mese di dicembre 2025, il periodo più magico e suggestivo dell’anno. Non succede spesso che arrivi in Italia la musica dei videogames, ma quando ci sono dei concerti così, l’occasione diventa ghiotta!

Le date di Games in Concert

PalaCatania – CATANIA (CT): sabato, 20 dicembre 2025 alle ore 21:00 – Biglietti Palazzo del Turismo – JESOLO (VE): martedì, 23 dicembre 2025 alle ore 21:00 – Biglietti

Mondi magici, terre desolate post-apocalittiche, labirinti divini e la casa dei tuoi personaggi Disney preferiti. Puoi visitarli tutti e molto altro, grazie al dono del gioco. Questo dicembre ci immergeremo in molti di questi paesaggi epici con le colonne sonore mozzafiato di alcuni dei più grandi giochi di sempre. La pluripremiata direttrice d’orchestra e compositrice Eímear Noone presenterà alcune delle musiche più iconiche dei videogiochi più amati al mondo. Come una delle poche direttrici d’orchestra e compositrici nel mondo dei giochi e del cinema, a lei si deve la nascita degli intramontabili paesaggi sonori di World of Warcraft ed altri giochi di successo, alcuni dei quali inclusi nel programma.

“Se hai mai combattuto i lupi alle porte di Draenor o aiutato Link a salvare la principessa Zelda, allora è probabile che tu sia stato commosso dalla musica di Eímear Noone“.

The Time

Eimear ha anche registrato le colonne sonore di Diablo III, StarCraft II, Overwatch e ha diretto e registrato per Nintendo Touring e il franchise The Legend of Zelda. Nel concerto risuoneranno le più belle colonne sonore di alcuni dei più memorabili giochi del pianeta, tra cui The Legend of Zelda, Halo, The Last of Us, Call of Duty, Fortnite, Fallout, StarCraft e World of Warcraft, tutte eseguite dall’Orchestra della Franciacorta, eccellenza italiana nel mondo, con oltre 90 musicisti su palco. Grazie ad una tecnologia d’avanguardia e ad una produzione di livello internazionale, i fan potranno vivere un’esperienza immersiva, dove grafiche multidimensionali, un audio surround avvolgente e un ensemble di eccellenza uniscono strumenti classici e moderni.

Un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore più iconiche della storia dei videogiochi.

Dai mondi fantastici di Ori and the Will of the Wisps, Kingdom Hearts e Baldur’s Gate all’azione da batticuore di Hades e Uncharted, vincitrice dell’Hollywood Music in Media Award per la migliore colonna sonora per videogioco, Eimear Noone eseguirà dal vivo i suoni dei videogiochi amati da generazioni.

“Abbiamo appositamente progettato questo spettacolo con anteprime italiane, ospiti speciali e preferiti dai fan per un’esperienza epica per il nostro pubblico. Mi dà sempre un grande piacere ospitare questo pubblico relativamente nuovo per la musica orchestrale. Questo è un gruppo speciale per il quale vedere una donna sul podio o ascoltare il lavoro di compositrici donne non sarà mai una novità“.

Eímear Noone

I videogiochi sono stati una forza nel mondo delle arti e dell’intrattenimento per molti anni, sia sullo schermo che attraverso gli altoparlanti. Molte persone sono cresciute giocando ai videogiochi e hanno imparato ad amare il suono dell’orchestra giocandoci. Molte delle migliori colonne sonore sono opere stimate di per sé; molto amate da un gran numero di persone e sono diventate parte della cultura mainstream. Questi concerti sono un segnale di dove la musica orchestrale si sta espandendo.

“Compositori come Eímear Noone hanno creato alcune delle canzoni più iconiche nei giochi che hanno definito il settore“.

Wired

Link per la biglietteria online