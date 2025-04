Anne Shirley torna sui teleschermi

Anna Shirley è una delle serie animate più attese di questa stagione e direi che l’attesa è stata pienamente ripagata.

Anna Shirley Trama

Anne Shirley è una giovane e pimpante orfanella che viene condotta in un piccolo paesino da una signora per raggiungere la nuova famiglia che la adotterà, i fratelli Cuthbert.

Arrivata in stazione si mette ad attendere fuori e quando arriva Matthew, subito comincia a parlare a mitraglietta e i suoi occhi sono pieni di stupore e felicità per questa nuova esperienza, eppure sembra che qualcosa turbi l’uomo.

La scena passa sulla sorella di Matthew, Marilla, che parlando con una signora dice che stanno per avere un maschietto che aiuterà Matthew nel lavoro, visto che ormai sta andando in là con gli anni, e qui iniziano ad addensarsi delle nuvole oscure sul futuro della giovane pel di carota.

Quando arrivano infine al casolare, la donna si mostra visibilmente delusa dal fatto che abbiano mandato una ragazzina, il che fa esplodere la piccola Anne in un pianto amaro!

Ma davvero il cuore duro della signora non riuscirà ad ammorbidirsi di fronte all’esuberanza giovanile della piccola?

Anne Shirley Valutazione

Devo ammettere che sono rimasto abbastanza stupito dalla visione di questo primo episodio.

Ricordo poco la serie di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, che in futuro fonderanno lo studio Ghibli, e ricordo che Anne era molto più pacata e castigata… allegra ma triste al tempo stesso.

Non avendo letto il romanzo originale non ho idea chi abbia fatto meglio, ma devo dire che mi è piaciuta un’Anne Shirley esuberante ed energica.

Alcuni parlano di “remake” ma in fondo è un adattamento di un romanzo, quindi non lo trovo perfettamente corretto definirla così!

Mi è piaciuto molto il punto di vista dei due fratelli contrapposto… quello egoista di Marilla “Cosa potrebbe fare di buono questa ragazzina per noi?” e quello altruista di Matthew “Piuttosto, cosa potremmo fare noi di buono per questa ragazzina.”

Sicuramente una storia evergreen che saprà riscaldare nuovamente milioni di cuori in tutto il mondo!

Aggiungiamoci un’ottima regia che sceglie animazioni in grandangolo per il punto di vista di Matthew e altre scene molto carine, possiamo dire che il successo è garantito per The Answer Studio (Tower of God S2, City Hunter Movie – Tenshi no Namida e gli OVA di Votoms Pailsen Files).

Immagino che l’effetto nostalgia possa pesare su una possibile acquisizione italiana, che sia della Dynit o della Rai, visto come si sono comportati nei confronti di Grendizer U.

Voto: 8 – Una serie da 24 episodi decisamente da non perdere! Consigliato ai fan di Anna dai Capelli Rossi e della buona animazione.