2025: la musica al Comicon Napoli

Un programma molto variegato anche nel 2025, quello della musica al Comicon Napoli, che copre un ampio spettro di attività di spettacolo e intrattenimento, ma con due direzioni principali: il rock, grintoso e a tratti ribelle, e il K-Pop, patinato e corredato da balli energetici e notevoli costumi.

Ritmi rock a Comicon

Il rock a Comicon è rappresentato da svariate band, tra cui due che possono essere senza dubbio considerate tra i migliori esempi di produzione italiana in questo genere di musica: il pop punk delle Bambole di Pezza, fenomeno musicale che ha registrato il tutto esaurito nel recentissimo tour 2025, e i Trick or Treat, power metal che strizza l’occhio al mondo nerd con cover dagli anime ma anche pezzi originali di classe.

Il mondo nerd e quello rock si incrociano di continuo, ne sono esempio altre band presenti in cartellone, come gli Spork del creator Xiuder, i Crimson Dojo di Zethone e i Rosko’s di Andrea Rock.

Artisti dall’Oriente

Altri influencer legano il loro nome a progetti musicali, ma questa volta dai sapori orientali: è il caso di Tanuki Crazy Japanese, Runacchi Hoshi e Jinnytty, le prime due giapponesi e la terza coreana, che con i loro spettacoli di pop da soliste e con il collettivo K-ble Jungle faranno la felicità dei molti amanti della musica dall’Estremo Oriente. Le KJ Girls saranno le ballerine che renderanno tutti gli spettacoli dal sapore asiatico ancora più attraenti.

L’oriente come ispirazione musicale

Sul Music Dojo, tutta una serie di eventi musicali che ogni sera permetteranno a chi è in zona Asian Village di ballare sui ritmi creati a Seoul e Tokyo, con i migliori DJ e format a dare il meglio di sé. Ecco allora la musica di Ludovica e DJ Shiru, la band Murdah SRVC, i DJ set di Shibuya Core e di Emo Night. Idol Stage porta le sue migliori cantanti in stile idol giapponese, e l’atmosfera guarderà ad Est in molte delle performance, soprattutto sul Music Dojo. Sempre coloratissime ed energiche le SuperNova, una formazione dedita al ballo J-Pop ma molto versatile.

Il K-Pop: dalla Corea la musica al Comicon Napoli

Amanti della musica asiatica che non saranno delusi, COMICON conferma infatti avere i palchi più influenzati dall’Estremo Oriente in Italia, con le finali del campionato nazionale per crew di ballo K-Pop, ma anche le selezioni regionali e il contest di karaoke in lingue asiatiche. Ospiti d’onore le Young Nation, crew francese che detiene il titolo di vincitrice del campionato europeo di K-Pop, organizzato proprio da Comicon e ospitato fisicamente da Etna Comics. Questo evento attira fan della musica coreana da tutta Italia, a tifare per le proprie crew preferite sperando di vederli gareggiare nella finalissima europea a Catania.

Il resto della musica al Comicon Napoli

Non solo Asia e non solo rock: a rappresentare gli artisti locali due pezzi grossi come Anastasio, che ci presenterà in anteprima il suo prossimo disco, e Nello Taver, meme vivente, dissacrante artista pronto a farvi ridere quanto ballare.

Comicon non tradisce però la sua anima più forte, legatissima al fumetto e di conseguenza ai cartoni animati: ecco allora la più forte cartoon experience d’Italia, il progetto Mai Dire Goku, ma anche cover band capaci di coinvolgere come nessun’altra musica sa fare: i divertentissimi Le Stelle di Hokuto, con il loro spettacolo a base di cartoni animati e cosplay, le talentuose ArteMuse con i classici Disney rivisitati e la divina Imago Latens, che interpreta pezzi dalle colonne sonore dei videogiochi.

Ce n’è di tutti i generi e per tutti i gusti, ma sempre con il comune denominatore del divertimento e del muoversi tenendo il ritmo!

A presentare i palchi di Comicon 2025 saranno DJ Shiru, Valentina Sbresia e Virginia Mareschi!

La musica di Comicon Bergamo 2024