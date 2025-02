Ci ha condotti nell’isolamento delle scalate solitarie, ci ha fatto vivere il tormento della lotta per la libertà e l’uguaglianza, e ci ha trascinati nell’orrore di una paura contagiosa. Prepariamoci a incontrare Shin’ichi Sakamoto, il maestro dietro capolavori come The Climber, Innocent e il recentissimo #DRCL midnight children! Shin’ichi Sakamoto a Comicon Napoli 2025 sarà ospite del più amato festival d’Italia in collaborazione con J-Pop Manga!

Durante i giorni di Comicon il Sensei parteciperà a firmacopie e incontri speciali di cui saranno dati maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane. Un’occasione unica per incontrare il maestro!

L’artista Shin’ichi Sakamoto

Shin’ichi Sakamoto, (Osaka, 1972), è un mangaka riconosciuto per il suo stile artistico dettagliato e le narrazioni profonde. Tutte le opere del Sensei in italiano sono state pubblicate da J-Pop Manga, a partire dal 2008 con l’action comedy Masurao per conquistare i lettori italiani con il manga The Climber, la storia dello scalatore Buntaro Mori

basata sul romanzo di Jiro Nitta. Seguono poi Innocent e il suo sequel Innocent Rouge, che raccontano la drammatica storia della famiglia Sanson durante la Rivoluzione Francese, per arrivare all’attuale popolarissimo #DRCL midnight children, una maestosa rivisitazione del Dracula di Bram Stoker, ancora in corso.

Le opere di Shin’Ichi Sakamoto hanno ricevuto vari prestigiosi riconoscimenti: The Climber ha ottenuto il Premio di Eccellenza al 14o Japan Media Arts Festival, mentre Innocent è stato selezionato al Manga Taisho 2015, classificandosi al settimo posto, ed è stato nominato per il 18o Premio Culturale Osamu Tezuka. Anche il suo sequel, Innocent Rouge, ha riscosso grande successo, ricevendo il Premio di Eccellenza al 24o Japan Media Arts Festival, confermando la maestria di Sakamoto nel raccontare storie intense e visivamente straordinarie.

In Italia, #DRCL midnight children ha vinto il premio Miglior Manga all’edizione 2024 di Romics.

Shin’ichi Sakamoto a Comicon Napoli, quest’anno dal 1 al 4 maggio 2025 alla Mostra d’Oltremare. Anche quest’anno il Comicon non si smentisce, proponendo ospiti apprezzatissimi!