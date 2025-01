E-book di Solo Leveling e Special Edition di Salt Friend

Dall’e-book di Solo Leveling fino alla Special Edition di Salt Friend, Jundo propone da gennaio 2025 tantissime novità! Un anno che inizia alla grande con l’arrivo, in formato cartaceo, di Salad Days 8 e Starting with a Lie 2 e con l’annuncio della Limited Edition di Salt Friend 1, in arrivo il 12 febbraio.

Il catalogo digitale invece si espande con l’arrivo dell’e-book di Solo Leveling e con le nuove uscite delle oltre 200 serie digitali attualmente in corso come Of Machines and Beasts, See You My King e Restart.

Salt Friend 1 Special Edition di Jing Jang

Il delinquente Tong Yang è stato sospeso per aver causato una rissa durante il suo primo giorno di scuola e, una volta riammesso in classe, scopre che i suoi compagni hanno timore di lui e preferiscono evitarlo. Un giorno, lo studente modello Xiao Zhen si imbatte in Tong Yang nascosto in uno stanzino mentre piange da solo. Tong Yang prova subito a nascondersi dietro la sua facciata da duro e va sulla difensiva, ma alla fine… le prende ancora una volta! Eppure, nonostante l’inizio infuocato tra i due, Xiao Zhen si offre di fargli da tutor nel doposcuola. Cosa succederà quando Tong Yang scoprirà che Xiao Zhen è il fratello maggiore del ragazzo con cui si era picchiato il primo giorno…

La Special Edition di Salt Friend è una edizione limitata che accompagna la prima pubblicazione italiana di Salt Friend dell’autrice Jing Jian. Oltre al primo volume dell’opera, contiene quattro gadget esclusivi: uno shikishi olografico, un phonegrip in acrilico di Tong Yang, il keychain orsacchiotto di Xiao Zhen, una Jundo Now Card esclusiva e un Card Keeper a tema per portarla sempre con te. Genere: Boys Love, Slice of Life, data uscita: 12 Febbraio 2025. Uscita: Bimestrale– 34,99€

Starting With a Lie 2 di Liang Azha

Tang Tang e Chen Qingye continuano a portare avanti la loro bugia, ma dietro questa copertura, sembrano rendersi sempre più conto della verità celata nel loro cuore. Eppure non sono gli unici in una situazione del genere: Qiu Tian è innamorato di Lin Hang, ma per piacergli di più decide di cambiare il suo aspetto. Che questa trasformazione sia ciò di cui ha davvero bisogno per fare colpo? Vale davvero la pena di mentire in amore?

L’autore Liang Azha è stato ospite di Etna Comics, e ci è piaciuto tantissimo! Genere: BL, Slice of Life; data uscita: 22 Gennaio 2025. Uscita: Bimestrale – 9,99€

Salad Days 8 di Jing Shuibian e Liu Zang Tang

Bai Jinyi si è fatto notare nel mondo del pugilato dopo il suo incontro e inizia a far parlare di sé anche sulle riviste. Jiang Shen invece è turbato; presto dovrà esibirsi per la selezione del secondo ballerino che si terrà nella sua accademia di ballo, ma non riesce a liberarsi dalla domanda che il suo maestro gli ha fatto: “Perché balli?”. A chi penserà Jiang Shen mentre si esibisce?

Promo: Con il pre-order del volume 8 e presso le fumetterie aderenti sarà possibile ottenere gratuitamente il cofanetto per racchiudere i volumi 5-8 della serie! Genere: BL, Scolastico, Romantico, data uscita: 22 Gennaio 2025. Uscita: Bimestrale – 9,99€

Serie digitali in uscita

Solo Leveling 1 di Chugong, Hi-goon, So-ryeong Gi, Sung-lak Jang

Genere: Avventura, Fantasy, data uscita: 14 Gennaio 2024. Uscita: Un volume a settimana. Opera Coin

