Versus Manga

Non è mai troppo tardi per parlare di un buon manga e questa volta vi parlerò di Versus, il manga portato in anteprima da Star Comics per Lucca Comics & Games 2024, assieme al suo disegnatore, Kyoutarou Azuma, che ho avuto il piacere di poter intervistare durante la fiera.

Versus Trama

Esiste un concetto fondamentale nell’universo, quello dei “nemici naturali“.

In natura ogni essere vivente ha una specie predatoria specifica contro cui non può che soccombere, per gli insetti sono gli uccelli, per le rane sono i serpenti ed è fisicamente impossibile per le specie predate avere la meglio sui propri nemici naturali.

Ci troviamo a Demonius, un mondo in classico stile fantasy di spada e magia.

In questo mondo, i demoni sono i nemici naturali della razza umana e stanno lentamente, ma inesorabilmente schiavizzandola e portandola all’estinzione.

Le poche sacche di esseri umani superstiti, si riuniscono in un piccolo regno che progetta di sconfiggere il Re dei Demoni, addestrando un manipoli di prodi Eroi diretti ognuno verso la roccaforte di uno dei 47 Signori dei Demoni sparsi per il mondo.

Hallow è l’undicesimo eroe e quindi gli tocca il signore dei demoni di quel settore, Jachi, ma dopo sei mesi di viaggio per raggiungere le sue terre, la sua forza e quella del suo party non riesce neppure a scalfire minimamente il potente nemico… perché, come detto prima, i demoni sono il nemico naturale degli esseri umani e per loro è impossibile riuscire a sconfiggerli.

Sconfitto dopo aver perso un braccio nello scontro con Jachi, Hallow viene portato via dalla corrente di un fiume e salvato da Zaby, suo fratello maggiore e potente mago.

Qui scopre che la mossa di mandare 47 party formati attorno a un eroe per sconfiggere i vari Signori dei Demoni era solo un modo per sviare l’attenzione dal vero piano ideato per portare i demoni alla sconfitta totale.

Infatti il piano vero era quello di inviare vari party di maghi a disegnare cerchi magici di teletrasporto sparsi per il globo, per evocare potenti alleati da un’altra dimensione che potessero sconfiggere i demoni al loro posto.

La magia globale ha effetto, ma accade qualcosa di inaspettato, varie dimensioni parallele si fondono in una sola, visto che anche le altre dimensioni avevano avuto la stessa idea e creato modi per evocare gente di altri mondi.

Questo nuovo mondo, fusione di 13 mondi, è un vero guazzabuglio di panorami, dove scenari desertici si tramutano in vaste aree urbane tecnologicamente avanzate, e ovviamente ogni realtà si è portata dietro il proprio nemico naturale.

Dopo il primo strano scontro con un’altra realtà, Hallow formula una bizzarra idea… “E se aizzassimo i nemici naturali tra di loro, in modo che si ammazzino a vicenda?”

Versus Valutazione

Quando mi sono avvicinato a questo titolo, la prima cosa che mi sono chiesto è “Perché si chiama Versus? Sarà una storia di tornei medioevali/fantasy?” e con stupore alla fine del primo volume ho avuto la risposta che cercavo.

Mi è sembrato strano trovare tre autori per questo titolo, ONE come sceneggiatore, bose come storyboard e Azuma come disegnatore, ma il risultato è decisamente ottimo, su tutti e tre i livelli.

La storia all’inizio è un po’ lentina, visto che deve spiegarti tutta la lore del mondo, presentarti i vari protagonisti e arrivare al punto focale della storia, ovvero il momento della fusione dei vari mondi, con l’apparizione di nuovi alleati, ma anche nuovi nemici.

Inizialmente l’idea di base mi ha un po’ spiazzato, ma già nel volume due è interessante vedere le interazioni tra i vari mondi che cercano di collaborare per sopravvivere, oltre alla curiosità di vedere gli scontri tra i vari nemici naturali (non vedo l’ora che venga il turno dei kaiju XD).

Mi piace il design un po’ eclettico del sensei Azuma, che riesce a spaziare da uno stile fantasy ad un’altro hi-tech, completamente diverso, dando ad ogni mondo uno stile unico e distinguibile dagli altri.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 6,90 €.

Il primo volume ha anche un’edizione Variant (illustrazione in fondo all’articolo) disegnata da Federica Di Meo, autrice di Oneira / e Rabbids – Luminys Quest.

Consigliato ai fan del fantasy e non solo, oltre che dei manga folli ideati da ONE.

Titolo originale: Versus

Testi: ONE

Disegni: Kyoutarou Azuma

Storyboard: bose

Genere: Avvventura, Azione, Combattimento, Commedia, Fantasy, Fantascienza, Drammatico

Data di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: Star Comics / Kodansha

Volumi: 4 (in corso)