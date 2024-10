Lucca Comics & Games 2024: Gli Ospiti – Parte 3

Terza e ultima tranche di ospiti orientali per Lucca Comics & Games 2024.

Peach Momoko

Pseudonimo di un’artista nata a Kumagaya, nella prefettura di Saitama, in Giappone. Il suo vero nome è avvolto dal mistero, e l’artista preferisce farsi conoscere con il nome che usa dai tempi della scuola d’arte. Ispirata da mangaka come Atsushi Kaneko e da numerose altre influenze, è attiva dalla fine degli anni 2000 come illustratrice, specializzatasi in immagini erotiche, dark e talvolta splatter.

Nel 2013 inizia a realizzare illustrazioni e brevi storie per la rivista statunitense Girls and Corpses e due anni dopo inizia la collaborazione con la storica Heavy Metal. Negli anni seguenti ha preso parte a diverse mostre in festival e gallerie in giro per il mondo, finché nel 2019 il fumettista Adi Granov non nota il suo talento e la presenta agli editor della Marvel Comics.

Inizialmente impegnata soprattutto su delle card dedicate agli eroi della casa editrice, in breve tempo Peach Momoko diventa l’autrice di numerosissime copertine per alcune delle testate più vendute: X-Men, Avengers, Amazing Spider-Man, Hulk, Venom, Dr. Strange e molte altre ancora. Nello stesso periodo firma copertine per editori indipendenti come BOOM! Studios (Something Is Killing the Children, Wynd), Image Comics (Crossover, Twig), Dynamite (Vampirella).

Non mancano le copertine per DC Comics, su titoli come Batman Black & White, Batman: The Adventure Continues, DCeased e altri ancora. Nel 2020 firma un contratto di esclusiva con Marvel, che la inserisce tra i suoi “Stormbreakers”, selezione di artisti della casa editrice da tenere d’occhio.

Scrive e disegna alcune storie brevi per antologie come Women of Marvel ed Elektra: Black, White and Blood. Nel 2021 vince il prestigioso premio Eisner come miglior copertinista. A inizio 2024 Peach Momoko tiene a battesimo per Marvel la collana Ultimate X-Men, che rinarra in chiave nipponica le origini del celeberrimo gruppo di eroi.

Shun Saeki e Yuto Tsukuda

Saeki

nel 2011 pubblica su Jump Next! il manga one-shot Kimi to Watashi no Koi no Soudan. Nel 2012 collabora con Yuto Tsukuda occupandosi dei disegni di Food Wars!, serializzato successivamente su Weekly Shonen Jump fino al 2019. Sempre sullo stesso settimanale, nel 2023, i due autori iniziano la serializzazione di Tenmaku Kinema.

Tsukuda è nato nella prefettura di Fukuoka, ha debuttato nel 2010 su Weekly Shonen Jump (Shueisha) con la serializzazione della serie a tema calcistico Shonen Shikku. In seguito, dal 2012 al 2019, stringe una collaborazione con Shun Saeki per la serializzazione di Food Wars!, sempre su Weekly Shonen Jump e, nel 2023, di Tenmaku Kinema. In Giappone, Food Wars! è stato adattato in vari media, tra cui una serie TV anime, una serie di videogiochi e di novel. Dal 2024, Food Wars! viene pubblicato anche in Italia da Panini Comics.

Gou Tanabe

Nato a Tokyo nel 1975, Gou Tanabe ha ricevuto il premio speciale della giuria agli Afternoon Shikisho nel 2001 e una menzione d’onore agli Enterbrain Entertainment Awards nel 2002. Dal 2004, con la pubblicazione dell’adattamento del racconto The Outsiderdi H.P. Lovecraft, Tanabe ha dedicato la sua carriera a trasporre in manga le opere del celebre autore americano.

J-POP Manga ha portato in Italia le sue magistrali interpretazioni di L’Orrore di Dunwich, La Maschera di Innsmouth, Il Richiamo di Cthulhu, L’Ombra Venuta dal Tempo, Le Montagne della Follia, L’Abitatore del Buio, Il Colore Venuto dallo Spazio, Il Mastino e altre storie.

Il suo lavoro, noto per l’altissima qualità, gli ha valso diversi riconoscimenti internazionali, tra cui numerose nomination al Festival del fumetto di Angoulême. La Maschera di Innsmouth è candidato al Premio Eisner 2024.

Akane Torikai

Nata nel 1981, vince un concorso di manga mentre frequenta la Kyoto City University of Arts e nel 2004 debutta sulla rivista shōjo “Bessatsu Friend DX Juliet”.

In seguito pubblica su riviste seinen e josei.

Tra le sue opere più rappresentative, si ricordano Saturn Return (Dynit Manga) e La professoressa mente (Planet Manga).

Dynit Manga presenterà in anteprima a Lucca Comics & Games la serie in tre volumi Girl friends in the hell.

Akane Torikai sarà presente per tutti i giorni della manifestazione, ovvero dal 30 ottobre al 3 novembre.

Asagi Yaenaga

Asagi Yaenaga è un mangaka horror.

Nato in Giappone nel 1994, dopo varie esperienze professionali diventa illustratore, realizzando soprattutto disegni a penna.

Nel 2019 fa il suo ingresso nel mondo del manga, prendendo parte all’antologia horror dōjinshi “Nenkanshi Kaiki”.

Debutta nel 2022 con “Gaia” pubblicato da Hollow Press.

Yang Yi

Yi Yang,

classe ’94, ha una grande passione per Kon Satoshi e per il cibo… tranne la rucola! Si è trasferita in Italia nel 2013 dove vive e lavora.

Nel 2016 è stata selezionata per l’Illustrators Exibition del Bologna Children’s Book Fair e ha pubblicato Aiuto! (BAO Publishing), illustrato A colorful day (TianTian Publishing) e Sasso il pittore, sempre per il mercato cinese.

Collabora con svariate riviste e case editrici tra cui ChunFengWenYi e Holding Limited.

Nel 2021, sempre per BAO è uscito il suo graphic novel Easy Breezy, nel 2022 è uscito Deep Vacation e del 2024 è in arrivo Comet Club.

Kenji Yokoyama

Animatore storico della serie TV One Piece, nasce nel 1955 a Tokyo.

Yokoyama ha 45 anni di esperienza nel settore: è stato animatore, direttore dell’animazione, storyboardist e ha coperto altri ruoli per la serie TV One Piece dall’inizio della trasmissione a oggi.

Prima di ciò, Yokoyama ha supervisionato l’animazione di molti altri titoli di Toei Animation, tra cui il film Adieu Galaxy Express 999, le serie TV Dragon Ball Z e Slam Dunk.

Ospite in collaborazione con Toei Animation.

Baron Yoshimoto

Debutta nel mondo del fumetto già a partire dal 1959, sulle pagine della storica rivista Machi.

Inizia a studiare approfonditamente le tecniche del disegno grazie al maestro Yokoyama Masamichi, di cui per un periodo sarà assistente.

La grande popolarità arriva a partire dal 1967 quando, insieme a Monkey Punch, diventa una delle colonne portanti della nota rivista Manga Action.

Tra le sue tante opere, Coconino Press – Doku ha già pubblicato La belva nell’ombra, un classico ritrovato, superbo adattamento di un romanzo noir erotico del celebre scrittore Edogawa Ranpo.

Baron Yoshimoto è stato inoltre il primo autore giapponese a lavorare per l’americana Marvel Comics, disegnando nel 1981 una storia di Conan il Barbaro.

Una leggenda del fumetto giapponese, arriva in Italia per partecipare a Lucca Comics & Games in collaborazione con Coconino Press.

Riconosciuto maestro del gekiga, Yoshimoto presenterà in anteprima a Lucca i primi due volumi della sua popolare serie Le leggende del judo, tradotta per la prima volta fuori dai confini del Giappone grazie al marchio editoriale Doku di Coconino.

Si tratta di uno dei titoli più importanti del manga anni Settanta, talmente famoso e amato in patria da aver generato un’intera saga a fumetti lunga più di novemila pagine.

Attraverso le vicende dei membri di una famiglia di campioni di judo, l’autore racconta la storia del Giappone attraversando più generazioni, dal periodo Meiji fino alla modernità.