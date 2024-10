Lucca Comics & Games 2024: Gli Ospiti – Parte 1

Anche quest’anno torniamo a parlare di Lucca Comics & Games e come sempre vi presentiamo gli ospiti internazionali orientali che sono stati annunciati fino a questo momento.

Dato che ci sono parecchi ospiti questa è solo una prima parte.

Yoshitaka Amano

Illustratore ecclettico, inizia la sua carriera associando principalmente il suo nome al brand videoludico Final Fantasy di Square Enix, di cui è ancora il character designer ufficiale.

Già ospite durante la precedente edizione, il sensei Amano torna quest’anno con una mostra a Milano, “Amano Corpus Animae”, dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 che sarà la prima retrospettiva per celebrare i 50 anni di carriera.

Il sensei inoltre ha personalmente creato i poster di questa edizione, di cui al momento è stato rilasciato solo il “Primo Atto”, dedicato alla Tosca.

Il secondo dovrebbe uscire giusto questo mese e sarà dedicato a Madama Butterfly, mentre l’ultimo atto sarà dedicato alla Turandot ed uscirà il 30 ottobre.

ChenXi

Uno degli autori di Webtoon Fantasy più famosi in Cina.

I suoi lavori comprendono “Eden’s Game“, “Swift Wind Youth” e “Of Machines and Beasts” edito in versione digitale e cartacea da Jundo.

Le sue opere hanno avuto un successo enorme in Cina, esemplificato dal successo di Of Machines and Beasts che ha ricevuto più di 1,8 Miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma KuaiKan Comics.

La sua presenza a Lucca Comics sarà la prima partecipazione ad un evento internazionale per questo autore.

Usamaru Furuya

nasce a Tokyo il 25 gennaio 1968. Si laurea presso il Dipartimento di pittura (pittura a olio) della Tama Art University. Debutta nel mondo del fumetto con Palepoli, pubblicato sulla rivista Gekkan Garo dell’editore Seirindō, e da noi da Coconino Press.

Le sue opere spaziano dal serio all’umoristico. Ha recitato in alcuni film, scritto sceneggiature e lavorato anche come character designer.

Tra le sue ultime pubblicazioni si ricordano Teiichi no kuni (Teichi High School), pubblicato su Jump SQ (Shūeisha), Shōnentachi no iru tokoro (Dove vivono i ragazzi) pubblicato su Go Go Bunch di Shinchōsha e Amane Gimunajiumu (Amane Gymnasium), pubblicato su Morning Two di Kōdansha.

Attualmente è al lavoro su Runatikku sākasu (Lunatic Circus), pubblicato su Gekkan Comic Bunch dell’editore Shinchōsha, di cui sono usciti i primi tre volumi. Di Furuya, Coconino Press ha pubblicato in Italia i volumi Palepoli e La musica di Marie, Plastic Girl, la serie in 7 volumi Amane Gymnasiume le antologie di racconti Garden e Sodoma 1985.

Furuya Usamaru torna a Lucca Comics and Games, in collaborazione con Coconino Press, dopo la sua applauditissima partecipazione all’edizione dell’anno scorso.

Il grande mangaka è il primo nome di un eccezionale terzetto di autori giapponesi che Coconino porterà al festival. Furuya sarà protagonista di vari eventi e presenterà la serie “51 modi di proteggerla”, che uscirà in occasione di Lucca C&G.

Yile Gao

Yile Gao è nata in Jilin, Cina.

Nel 2011 si è laureata in Disegno Industriale con una laurea specialistica presso il Politecnico di Milano.

Dal 2007 vive in Italia, a Milano, dove lavora come designer e illustratrice. Per Lavieri ha pubblicato Non sono pronta e Io e la mia scelta.

HOM

Nei suoi fumetti, HOM si concentra sulle piccole storie che avvengono all’interno delle grandi città: storie di persone combattute tra sogno e realtà, intrecci di famiglie, amicizie, amore…

Il suo acuto spirito di osservazione della condizione umana la porta a disegnare personaggi e storie in cui chiunque può rispecchiarsi: i protagonisti dei suoi lavori sono fluidi, trascendono i temperamenti e le attitudini di genere, si amano e si uccidono, sono psichedelici e indimenticabili.

Ha vinto più volte il Golden Comic Awards, il più importante premio taiwanese dedicato al mondo del manga e del fumetto.

Il suo “Peenky Promise (課金派戀愛)” , pubblicato a puntate sulla piattaforma Webtoon, ha ottenuto oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Shintaro Kago

Nato a Tokyo nel 1969, Shintaro Kago è un rinomato mangaka. Il suo stile unico, spesso descritto in occidente come “fashionable paranoia“, rompe frequentemente la quarta parete e gioca con layout di pagina non convenzionali. È considerato uno dei fumettisti più virtuosi a livello globale.

Nel 2006 ha inaugurato la sua personale mostra cinematografica, lo Shit Film Festival (Unko Eigasai). Nel 2014 ha realizzato la copertina e gli interni dell’album You’re dead! dei Flying Lotus, lo stesso anno è stato premiato con il Gran Guinigi a Lucca Comics & Games.

Nel 2019 ha contribuito come concept artist al film Netflix Nell’erba alta ispirato ad una novella di Stephen King e Joe Hill. Con circa 50 manga pubblicati in Giappone, le sue storie sono state tradotte in tutto il mondo, facendogli guadagnare notevoli consensi. I suoi lavori più recenti sono pubblicati da Hollow Press.

Partecipa frequentemente a fiere di fumetto internazionali, ritraendo dal vivo i fan con il suo stile grottesco, e continua ad esibire i propri lavori in gallerie d’arte a livello mondiale.

Atsushi Kamijo

Nato a Tokio nel 1963, ha debuttato nel 1983 con la pubblicazione di Mob★Hunter in Shonen Sunday Special Issue. To-y è stato serializzato in Weekly Shonen Sunday dal 1985. Tra le sue opere più rappresentative anche Aka x Kuro e 8-Eight-.

Nel settembre 2024 si terrà una mostra allo Yayoi Art Museum di Tokyo per commemorare il 40° anniversario della sua attività. Le opere di Atsushi Kamijo sono pubblicate in Italia da saldaPress.

Shoji Kawamori

Spesso accreditato come “creatore visivo”, Kawamori è artista creatore di opere originali, regista di animazione, sceneggiatore, mecha designer e ricopre anche molti altri ruoli.

E’ uno dei creatori originali di Macross, la serie animata di grandissimo successo conosciuta anche in Italia per il riadattamento statunitense Robotech, e in quanto tale ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di ciò che ha reso popolare il fenomeno degli anime giapponesi in tutto il mondo.

È stato anche uno dei designer della linea di giocattoli Diaclone, che in seguito è diventata nota come Transformers, incluso l’ormai onnipresente “Optimus Prime“.

I suoi progetti spaziano e toccano una vasta gamma di linguaggi, dall’animazione e dai videogiochi ai film live-action e ai prodotti commerciali.

Per la prima volta in Italia, il sensei Kawamori sarà ospite di Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 3 novembre, in collaborazione con Cosmicgroup e Dynit, e sarà protagonista di sessioni di autografi, incontri e workshop.