Lucca Comics & Games 2024 – Regolamento Firmacopie Kyoutarou Azuma

Regolamento firmacopie Kyoutarou Azuma Regolamento firmacopie Scott Snyder e Tula Lotay Regolamento firmacopie Mirka Andolfo Regolamento firmacopie autori Global Manga e Astra Accesso allo stand e accesso ai firmacopie per persone con disabilità

REGOLAMENTO FIRMACOPIE DI KYOUTAROU AZUMA

Per ottenere un pass (con la fascia oraria) per le sessioni autografi, basta acquistare almeno 3 libri di Kyoutarou Azuma presso lo stand in Piazza Star Comics a partire dall’apertura del padiglione alle ore 09:00 (Consulta la mappa).

Potrai scegliere fra i seguenti volumi:

– VERSUS N. 1

– VERSUS N. 1 VARIANT COVER EDITION

– TENKAICHI N. 1

– TENKAICHI N. 2

– BUNDLE VERSUS N. 1 + TENKAICHI N. 1 (il bundle corrisponde a 2 volumi).

Al momento dell’acquisto, ti sarà consegnato un pass valido per i firmacopie del giorno stesso. Assicurati di arrivare allo stand all’ora specificata sul tuo biglietto.

Fai bene attenzione a non smarrire il biglietto di prenotazione, in quanto è necessario per avere la dedica e ti sarà richiesto quando arriverà il tuo turno.

Al momento del firmacopie ti sarà consegnato uno shikishi, dove il maestro apporrà il suo autografo.

Saranno disponibili 80 posti per le sessioni di firma da un’ora e 100 posti per le sessioni da un’ora e mezza.

ATTENZIONE: