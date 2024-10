La cantante di One Piece Ado a Milano a luglio

La talentuosa cantante giapponese Ado, conosciuta per la sua voce potente e il suo stile unico, sta per arrivare in Italia. Con un impatto senza precedenti sulla scena J-Pop fin dal suo debutto ufficiale nel panorama musicale giapponese, Ado sta per confermare il suo posto di rilievo nel cuore del pubblico italiano. La cantante di One Piece Ado porterà il suo spettacolo ispirato alle vocaloid giapponesi il 4 luglio 2025 all’Unipol Forum.

Milano, preparati a vivere un evento straordinario, per cantare a squarciagola la sua musica. I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva con Crunchyroll a partire da martedì 19 novembre 2024 alle ore 09:00, e online sul sito www.vivoconcerti.com da venerdì 22 novembre 2024 alle ore 09:00.

Chi è Ado?

Ado ha fatto irruzione nella scena musicale nel 2020 con il singolo “Usseewa”, un brano che ha catturato l’attenzione di milioni di ascoltatori per la sua melodia orecchiabile e la sua energia travolgente. Si è rapidamente affermata come una delle voci più promettenti della musica contemporanea giapponese. La sua capacità di esprimere emozioni forti e di affrontare temi sociali nei suoi testi la rende una figura di riferimento per i giovani di oggi. Eppure nessuno sa chi sia veramente!

Nel luglio 2024, Ado ha pubblicato il suo ultimo album in studio intitolato “Zanmu”, che ha riscosso grande successo. Nonostante sia ancora giovane, la sua maturità artistica è evidente, e l’uscita di “Zanmu” segna solo l’inizio di una nuova fase nella sua carriera. Mentre il mondo attende i suoi prossimi album, Ado continua a fare notizia con i suoi progetti futuri. Uno degli appuntamenti più attesi sarà la sua esibizione alla cerimonia di apertura dell’Expo 2025 Osaka Kansai, in programma per aprile.

Un concerto imperdibile!

Se sei un fan degli anime, del J-Pop o semplicemente ami la bella musica, non puoi perderti l’arrivo di Ado a Milano. Preparati a vivere una serata all’insegna della musica e della passione, dove potrai cantare insieme a lei i suoi successi più iconici, tra cui “Odo” e “New Genesis”, il brano di punta della colonna sonora di One Piece Film: Red.

Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza musicale. Segna la data, preparati a cantare e a lasciarti trasportare dalle emozioni.

Link per il concerto della cantante di One Piece Ado in Italia