La Casa dei 2Smile! – La nuova serie che farà sorridere grandi e piccoli!

La serie 2Smile! è un’esperienza televisiva unica che intratterrà tutta la famiglia con un mix perfetto di comicità, avventura e valori positivi. La serie, destinata a diventare un appuntamento imperdibile per gli spettatori di ogni età, andrà in onda ogni sabato su due emittenti del digitale terrestre al canale 833 visibile con smart tv o con le app dedicate:

SUPERSIX, alle ore 14:00

Iunior TV, alle ore 17:00

Chi sono i 2Smile!

Dietro il successo di 2Smile! ci sono Sam e Peter, un simpatico duo di Youtuber che ha conquistato il cuore di migliaia di giovani spettatori. Il duo, nato a settembre 2023, è formato da Letizia Balbi (Sam) e Marco Calabrese (Peter). Nonostante il loro canale YouTube sia recente, la popolarità è esplosa rapidamente, portandoli a partecipare alla loro prima serie TV sul digitale terrestre entro la fine del 2024.

Sam e Peter sono entrambi performer nel mondo del musical e si sono conosciuti durante la produzione di “La regina dei ghiacci”, ispirato a Frozen, dove Peter interpretava il principe Hans delle isole del sud e Sam era una ballerina. Da allora, i due sono diventati inseparabili e hanno iniziato a collaborare, creando contenuti divertenti e originali per il loro pubblico.

To Smile – Il debutto musicale dei 2Smile!

In occasione del lancio della serie, i 2Smile! debuttano anche nel mondo della musica con il loro primo singolo, “To Smile”, che fa da sigla ufficiale dello show. La canzone, piena di energia e positività, riflette perfettamente il loro stile vivace e allegro, invitando tutti a sorridere e divertirsi. “TO SMILE” è disponibile su Spotify al seguente link: Ascolta su Spotify e su tutte le altre maggiori piattaforme digitali. Distribuita da Just Entertaiment.

Ma non finisce qui! Il duo ha già in produzione altri brani, previsti per la fine del 2024, continuando a esplorare la loro passione per la musica e a sorprendere i fan con nuove melodie e progetti emozionanti.

Segui i 2Smile! sui social per rimanere aggiornato su tutte le novità, le prossime uscite musicali e i retroscena della serie:

Non perdetevi l’appuntamento settimanale con 2Smile! e lasciatevi travolgere dal loro mondo fatto di allegria, sfide e tanto, tanto divertimento!