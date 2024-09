Moltissimi nel mondo degli eventi comics conoscono Sunita, in arte Sunymao – cosplayer e cantante di lirica e moderno ma anche cosplayer e showgirl. Come cosplayer è stata selezionata per il Japan Anime Live, evento giapponese in Italia con Ochacaffè, oltre ad aver vinto numerosi premi in contest nazionali. Sunita è una musicista con all’attivo un percorso molto particolare. Nata in India, a soli due anni è stata adottata da una famiglia di Prato e ora vive in Toscana.

Sunita ha iniziato come una sorta di idol occidentale, cantando agli eventi comics in cosplay, come Rossana nell’omonimo manga, ispirata ai gruppi giapponesi più noti. Il suo mondo è quello dei manga e dei cosplayer, delle influenze della cultura nipponica, ma la musica però è sempre stata nelle sue corde e finalmente questa artista a 360° gradi vuole ora farsi conoscere per ciò che è davvero.

Sunymao cosplayer e cantante ha anche partecipato al programma di Michelle Hunziker All Together Now per due stagioni come giurata di fianco di J-Ax, ma nel 2024 ha deciso che era il momento per una strada diversa.

La carriera musicale

Il 20 settembre pubblica il suo primo singolo ufficiale “Rottami”. Vuole far conoscere la sua storia e cercare di empatizzare con i suoi follower iniziando un percorso tutto suo scrivendo le sue canzoni. La cantautrice e cosplayer si è messa in gioco con un primo singolo che parla di amore, delusione e resilienza.

“Rottami” è un brano pop con influenze rock accattivante e pieno di ritmo. Si parla di un amore finito che ci ha comunque lasciato molto, un insegnamento e una comprensione più profonda di noi stessi. La voce potente di Sunymao travolgerà l’ascoltatore in un turbine di emozioni differenti.

“È una “dedica” ai miei due ex molto simili per giunta, per il titolo di questa canzone mi sono ispirata ad una foto del 2022 dove sopra le loro teste vi era la scritta ROTTAMI. Loro mi hanno stravolto la vita ma una fine c’è sempre, seppur dolorosa. Per quanto sia un sentimento unico l’amore, spesso però non è né compreso né condiviso con le persone sbagliate”.

