The Legend of Legacy HD Remastered

Dopo quasi 10 anni torna un RPG tattico in versione HD Remastered, ma lo spirito di The Legend of Legacy HD Remastered è ancora vivo?

The Legend of Legacy HD Remastered Gameplay

The Legend of Legacy HD Remastered Trama

Avalon

, la leggendaria isola degli dei, è ricomparsa dal nulla 10 anni prima.

Inutile dire che la sua misteriosa apparizione ha fatto radunare nuguli di viaggiatori e avventurieri, pronti a cercare in lungo e in largo antichi manufatti e tesori nascosti sull’isola.

Ovviamente l’isola è piena anche di mostri feroci, che mettono a dura prova le forze degli avventori che vogliono inoltrarvisi.

La storia ha diversi protagonisti che formeranno un party, ognuno con il suo obiettivo…

Meurs, l’Elementalista, ultimo del suo genere in grado di parlare con gli elementali, viene condotto proprio da essi sull’isola, per scoprire il loro mistero.

Bianca, una giovane spadaccina che si sveglia priva di qualsiasi ricordo, eccetto il suo nome. Dopo aver vagato per le coste di Avalon, decide di unirsi ad altri avventurieri per cercare i suoi ricordi, che sembrano strettamente connessi al mistero della ricomparsa dell’isola.

Liber, il Cacciatore di Tesori, un avventuriero che dopo aver sentito della leggenda dell’isola di Avalon e del Graal Stellare che si cela nei suoi meandri, decide di mettersi in viaggio alla sua ricerca.

Garnet, la Templare, cavaliere del Sacro Ordine di Emilia, viene inviata dalla chiesa a indagare sui misteri dell’isola, chiamata blasfemamente “isola degli dei” dalla gente comune.

Owen, il Mercenario, è un uomo che va per la mezz’età, brandisce una spada enorme ed è pronto a far fuori i nemici indicati al giusto prezzo.

Eloise, l’Alchimista, è una donna seducente che cerca per sé il segreto della vita eterna che può essere ottenuta una volta scovato il Graal Stellare.

Filmia, il Principe Rana, compare sull’isola di Avalon in cerca del suo popolo.

Una volta che il party viene formato, il gruppo prescelto si dirigerà verso la Foresta della Rovina, a indagare e cercare tracce sulla propria quest personale, combattendo contro mostri orribili e pericolosi.

Una volta sconfitto il primo Boss, torneranno alla città di Initium a raccontare di ciò che hanno scoperto al cospetto del Re degli Avventurieri, il primo ad aver messo piede 10 anni fa sull’isola e aver cominciato l’esplorazione.

Una volta che il Re ha dato loro una ricompensa per le scoperte effettuate, il party potrà muoversi liberamente all’interno di questo mondo fantastico e misterioso.

The Legend of Legacy HD Remastered Valutazione

Il motivo principale per cui mi sono avvicinato a questo titolo è che amo i giochi tattici, anche se in realtà è più un gioco di combattimenti a turni come i GDR di stile più classico.

La cosa interessante è che nonostante la storia globale di The Legend of Legacy HD Remastered sia la stessa, ogni personaggio ha la sua storyline e i suoi obiettivi, per cui iniziare il gioco con un protagonista piuttosto che un altro fa decisamente la differenza e credo possa aiutare la longevità del gioco.

I personaggi hanno anche diversi tratti, tra i più disparati, per cui trovi il simpaticone dongiovanni, la paladina seria e pronta a difendere gli innocenti dal male, l’alchimista arrivista che usa il suo fascino per ottenere ciò che vuole ed è pronta a voltare le spalle agli altri non appena raggiungerà il suo obiettivo…

Insomma, è difficile che tra i vari personaggi il giocatore non riesca a trovarne uno che gli piaccia.

L’aspetto che invece mi ha colpito negativamente è stato notare che il gioco è abbastanza basato sul grinding (ovvero giocare ore e ore per livellare i personaggi o trovare oggetti per creare armi e armature), visto che la prima volta che l’ho provato qualche tempo fa ho perso almeno 2-3 volte contro il primo boss! ^^;;;;

Altra cosa di cui mi sono accorto è la mancanza di un turno di sorpresa, sia a favore che a sfavore, visto che sulla mappa i mostri sono visibili, quindi è possibile coglierli di sorpresa, ma questo non da alcun vantaggio nel combattimento.

Ci sono diverse mappe, quella della città dove possiamo muoverci in giro per fare acquisti, parlare con i personaggi e accettare quest, e quella del mondo che ci permette di spostarci verso i luoghi da investigare, per proseguire la storia.

I menù sono in stile classico, con le varie opzioni per equipaggiare, creare formazioni, salvare il gioco e ricaricarlo all’evenienza.

Lo stile grafico è quello che mi ha colpito maggiormente, sia per il tratto dei disegni, sia per l’aspetto delle mappe, con elementi che sbocciano dal terreno come se stessimo aprendo via via delle pagine di un libro pop-up illustrato, più che giocare a un RPG.

Le musiche sono molto carine ed orecchiabili, decisamente adatte a un gdr fantasy, ma non ce n’è una che mi abbia colpito particolarmente.

Il gioco è unicamente in inglese con doppiaggio inglese, la cosa mi ha un po’ perplesso in effetti, visto che solitamente NISA è nota per avere nei propri titoli l’opzione per switchare l’audio a quello originale giapponese.

Il videogioco è pubblicato da NISA per PlayStation 5, Nintendo Switch e Steam.

Consigliato agli amanti degli RPG.

The Legend of Legacy HD Remastered Voti

Trama: 3.5/5Gameplay: 3.5/5Musiche: 3.5/5Animazioni: 4/5

