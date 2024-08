Come ogni anno non poteva mancare il festival Cartoon Club di Rimini (18-21 luglio) che quest’anno compie 40 anni, con un’edizione speciale ricca di appuntamenti interessanti. Un’esperienza gratuita per chi vuole affacciarsi al mondo comics nella fantastica riviera romagnola.

Il festival è dedicato al cinema d’animazione, ai fumetti e al gioco; nel programma è affiancato da RiminiComix, una mostra-mercato apprezzata da collezionisti e affollata da cosplayer, e una sala per workshop e incontri. La mia Riminicomix 2024? Entusiasmante!

I contenuti del festival

La fiera include gran parte della città, inclusa la spiaggia, dove è stata allestita una galleria a cielo aperto dedicata ai 60 anni di Mafalda, protagonista inoltre di un’installazione nel Castello Malatestiano che porta il pubblico a immergersi nel suo mondo.

Riminicomix presenta diverse aree tematiche tra cui la Self Area, dove artisti emergenti hanno potuto esporre i propri lavori. Una fantastica iniziativa che ha incentivato anche gli allievi della Scuola di Fumetto di Rimini a proporre nuovi workshop di disegno del tutto gratuiti.

Quest’anno particolare attenzione per quanto riguarda l’area game, con un allestimento che ha soddisfatto tutte le generazione attraverso postazioni gaming moderne della Riot con Valorant e League of Legend e l’area arcade, mostrando l’evoluzione dei videogiochi più amati dal pubblico.

Ospiti internazionali

Parte focale del festival sono stati gli ospiti in programma: dall’animazione giapponese con Junichi Hayama e Mamoru Yokota, animatori dell’anime di Ken il Guerriero e di altri grandi successi; continuando sulla scia del disegno Silver, per i 50 anni del suo Lupo Alberto. Citazione d’onore per Vittorio Giardino, che ha ritirato il premio alla carriera, insieme a Simone Massi, animatore, regista, illustratore italiano, vincitore di un David di Donatello e quattro Nastri d’Argento.

Presente anche l’attrice statunitense Amy O’Neill, per un retroscena sul film di culto “Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi”, che ha compiuto 35 anni e su cui si vocifera un nuovo, imminente sequel. Amy è stata particolarmente gentile e disponibile per i suoi fan e soprattutto abilissima nella lingua italiana, talmente brava che sul palco dopo l’intervista per la prima volta ha parlato a telefono con la propria doppiatrice italiana… un momento davvero unico nel suo genere!

La musica a Riminicomix 2024

Non potevano mancare gli appuntamenti con eventi musicali dettati dal re e regina delle sigle italiane più amate e ascoltate di sempre (ovviamente Giorgio Vanni e Cristina d’Avena), l’animazione musicale portata dai CDA con la festa Mai Dire Goku, le KJ Nights con DJ Shiru e le fantastiche KJ Girls, a far scatenare gli amanti delle sigle sul palco Music & Fun e su quello Community.

Largo spazio il venerdì al K-Pop, con il contest solisti sul palco Community e quello per le crew sul palco Music and Fun, quest’ultimo valido per le qualificazioni alle finali del campionato nazionale K-Pop al Comicon 2025. In serata il K-Pop è continuato con i DJ set di Olli, organizzato da Coreapoli, e la festa J-Pop di DJ Shiru, con K-ble Jungle.

I miei giretti in fiera

Nel tempo libero ho potuto visitare gli allestimenti, non ero mai stata al Riminicomix e devo dire che l’ho trovata fantastica e unica nel suo genere. Vedere i cosplayer affrontare il caldo e proporre la propria interpretazione estiva del personaggio è stato molto divertente, soprattutto per quelli che interagivano in modo originale con le persone che magari si fermavano per una chiacchiera o una foto.

Inoltre ho visto alcuni stand decisamente particolari anche nella Self Area…ho decisamente esagerato negli acquisti anche stavolta! Notevole il lavoro di Cristiana Fumagalli, Arte Sghimbescia sui social, che produce lavori interessanti, che mirano non solo a divertire ma ad istruire i giovani su aspetti della loro sessualità spesso tralasciati dagli istituti educativi tradizionali, e lo fa con la consulenza di dottori e psicologi. I disegni sono carini, l’idea è originale e soprattutto attuale, utilissima ai giovanissimi ma non solo.

Considerazioni personalissime

Per concludere, questa tappa al Riminicomix si aggiunge al mio diario da KJ Girl, mi sono lasciata travolgere dall’energico pubblico romagnolo… se le temperature erano calde, il pubblico lo è stato ancora di più. Ho avuto la fortuna di ritrovare vecchie amicizie e crearne di nuove, sul palco mi sono divertita ogni ora, sempre di più, ballando e cantando, cercando di coinvolgere quanto più possibile tutte le persone presenti.

E’ stata una fantastica esperienza e sono sicura che la prossima edizione sarà ancora più spettacolare… quindi restiamo in trepidante attesa per il prossimo appuntamento!