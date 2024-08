La miniserie manga Good Night World di Uru Okabe è una storia sulla realtà virtuale che ha ispirato l’anime in streaming su Netflix.

“Mi rifugio qui perché il mondo reale mi fa soffrire. Però non l’ho mai dimenticato. Mai. Continuo a vivere portandomi dietro questo peso.”

Una famiglia disfunzionale e una realtà virtuale altamente immersiva che promette una via di fuga da tutti i problemi e che nasconde, invece, un terribile segreto.

Arriva in Italia il manga ambientato in un videogioco VR che ha ispirato l’anime in streaming su Netflix!

J-POP Manga presenta la miniserie in cinque volumi Good Night World firmata da Uru Okabe. La serie sarà disponibile completa in un elegante cofanetto da collezione a partire dal 21 agosto in libreria, fumetteria e in tutti gli store online. Good Night World di Uru Okabe è una serie in 5 volumi raccoglibili in un box da collezione. Formato – 12×16,9 – brossurato con sovraccopertina, ogni volime con 192 pagine in bianco e nero. Prezzo – 32,50€.

La storia

Il primogenito è un recluso, il secondogenito è uno studente modello. Il padre non gode del rispetto dei suoi figli e la madre è pressoché assente. Senza un vero concetto di famiglia, i quattro ne hanno inconsapevolmente creata una fittizia nel gioco online chiamato Planet… Un dramma familiare che vira verso il genere sci-fi horror in un crescendo di tensione e colpi di scena, scavando a fondo nelle dinamiche interpersonali e mostrando, allo stesso tempo, i pericoli messi in campo dalla realtà virtuale e dalle IA. In una dichiarazione l’autore Uru Okabe ha rivelato “sono felice di essere nato in un’epoca priva di mondi virtuali”

Uru Okabe è conosciuto per essere l’autore e artista dietro a Good Night World End, Yajin, Good Night World, e Sekai Oni.