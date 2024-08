Le storie dell’orrore di Mimi è un’inedita raccolta di storie brevi del maestro giapponese del brivido disegnato su carta, Junji Ito.

Il ritorno di Junji Ito

Il maestro del J-horror contemporaneo torna sugli scaffali con una nuova terrificante opera, finora inedita per il pubblico italiano. J-POP Manga è entusiasta di annunciare l’uscita in autunno de Le storie dell’orrore di Mimi di Junji Ito, una raccolta di nove storie brevi ispirate a inquietanti leggende metropolitane. Il volume sarà disponibile sia in versione regular che in una speciale edizione Deluxe!

I racconti che fanno da ispirazione al manga

La raccolta è l’adattamento manga di una selezione di racconti tratti dalla serie di libri Shin Mimibukuro di Hirokatsu Kihara and Ichiro Nakayama, molto famosa in Giappone e d’ispirazione per film e serie tv nipponici. Questa celebre antologia di leggende metropolitane, popolate da fantasmi e fenomeni paranormali, è presentata come una raccolta di raccapriccianti testimonianze reali. I libri sono stati scritti nella forma dello Hyakumonogatari kaidankai, ovvero il gioco tradizionale giapponese delle cento storie di fantasmi, durante il quale i partecipanti raccontano, a turno, una storia dell’orrore e, al termine di ogni storia, spengono una candela, fino a rimanere al buio più completo, in attesa che qualcosa di pauroso si manifesti nell’oscurità. Questo tipo di racconti dell’orrore giapponesi di epoca EDO è ancora molto popolare anche nel Giappone moderno.

Le storie dell’orrore di Mimi

Junji Ito rilegge i racconti della serie Shin Mimibukuro attraverso il suo inconfondibile stile e, nella sua versione, le diverse storie hanno sempre la stessa protagonista, la studentessa Mimi, che si imbatte in visioni e fenomeni che diventano, pagina dopo pagina, sempre più strani e disturbanti. La studentessa universitaria Mimi e il suo fidanzato Naoto incontrano un mistero agghiacciante dopo l’altro. Chi è la stravagante vicina di casa vestita di nero dalla testa ai piedi? E a quale creatura appartengono i misteriosi occhi che seguono i movimenti di Mimi dal cimitero fino al suo appartamento? Perché il bizzarro cerchio rosso disegnato sul muro di uno scantinato cambia ogni giorno che passa?

Episodio dopo episodio, l’orrore si insinua sempre di più nella vita quotidiana della giovane coppia…

Con questo annuncio, la Junji Ito Collection di J-POP Manga si prepara ad arricchirsi di un nuovo imperdibile titolo dopo l’opera di culto Tomie e le recenti pubblicazioni Twisted Visions. L’arte di Junji Ito e Dove nasce l’orrore, il saggio illustrato in cui l’autore rivela i segreti per la creazione di una storia horror. Nella collana dedicata al

maestro del J-horror sono disponibili anche le raccolte:

Il libro delle maledizioni di Soichi,

Ruggito e altre storie,

Brivido e altre storie,

Voci e altre storie,

Labirinto e altre storie,

Oblio e altre storie,

Il mostro – Frankenstein e altre storie,

Nel suolo e altre storie,

Circo altre storie,

Lovesick e altre storie (opera vincitrice del Premio Eisner 2022).

