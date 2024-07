Anime: i sequel più attesi

Stanno iniziando a fioccare gli annunci anime: i sequel che tutti attendevamo sono sicuramente, tra gli altri, Oshi No Ko e Fairy Tail: 100 Years Quest. Soddisferanno le aspettative? Cosa accadrà ai protagonisti? Presto lo scopriremo!

Oshi No Ko

Oshi no Ko è tornato sul piccolo schermo con l’attesissima seconda stagione. Il programma estivo degli anime del 2024 inizierà questo mese con una nuova ondata di episodi in tutto il mondo. Ciò significa che anche alcuni importanti franchise torneranno con nuovi episodi.

Tra questi non si può non menzionare Oshi no Ko, uno dei più grandi ritorni che vedremo in azione quest’estate. L’adattamento anime della serie seinen in questione adatterà un nuovo grande arco narrativo. Con la premiere della seconda stagione di Oshi no Ko che ha debuttato il 3 luglio in Giappone, l’anime si sta preparando per il suo ritorno rivelando alcuni dettagli. È qui che si scopre che la nuova stagione avrà 13 episodi in totale.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla nuova stagione, Hidive anticipa cosa accadrà nella seconda stagione di Oshi no Ko con una breve sinossi: “Il desiderio di vendetta di Aqua è al centro della scena mentre naviga nel ventre oscuro del mondo dell’intrattenimento insieme a sua sorella gemella, Ruby. Mentre Ruby segue le orme della madre uccisa per diventare una idol, Aqua si unisce a una famosa compagnia teatrale nella speranza di scoprire indizi sull’identità di suo padre: l’uomo che ha organizzato la morte prematura della madre e l’uomo che una volta recitava nella stessa compagnia. Aqua spera di infiltrarsi“.

Fairy Tail: 100 Years Quest

Dopo il successo dell’anime Fairy Tail, tratto dal manga di Hiro Mashima, è arrivato Fairy Tail: 100 Years, il nuovo sequel dell’anime, tanto atteso dai fan.

In questa nuova serie, la gilda affronta nuovi avversari e sfide mozzafiato, ricca di battaglie a colpi di magia, possiamo trovare un nuovo mistero che i nostri amati protagonisti tentano a poco a poco di svelare ovvero i segreti dei “draghi Bianchi”.

Hiro mashima con questa opera fa un regalo a tutti noi fan con tutto ciò che ci si può aspettare da un sequel di una serie come fairy tail. Magia, Amicizia, Famiglia e tutti quei valori che già ci hanno fatto piangere e ridere, con la nostra amata gilda, nella serie originale continuano a farci amare questa serie che ci accompagna ormai da 15 anni. Se ti è piaciuta la serie originale non potrai mancare il 7 luglio all’uscita della prima puntata di questo nuovo arco narrativo.

Link