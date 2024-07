Tantissime nuove uscite digitali e cartacee per Jundo!

Le uscite digitali e cartacee dell’estate di Jundo soddisferanno coloro che aspettano con ansia i loro fumetti preferiti, che siano in edicola oppure online. Con l’uscita, il 3 Luglio, di Salad Days vol 5 e Checkmate! Capture My Heart vol 5, proseguono due delle serie BL più amate in Italia. Continua inoltre l’ampliamento del catalogo digitale con l’uscita di tantissimi nuovi capitoli Webtoon tra cui quelli delle seguitissime serie “See You My King”, “Of Machines and Beasts” e “Salt Friends”. Ulteriormente il catalogo manga si espande con l’uscita dei nuovi volumi digitali di Bakemonogatari, Yuri is My Job, Vinland Saga e molte altre opere!

Non è ancora finita la Jundo Summer Promo; fino al 31 Agosto 2024 con 19€ di spesa sul Jundo Shop (www.jundo.it/shop) o nelle fumetterie aderenti, sarà possibile ottenere gratuitamente un ventaglio di Checkmate! Capture My Heart.

VOLUMI IN USCITA

Checkmate! Capture My Heart 5

, Autore: Liang Azha. Genere: BL, Slice of Life. Data uscita: 03 Luglio 2024

Siamo alle battute finali della partita di scacchi dell’amore! Le regine hanno provato in ogni modo a trovare la mossa decisiva, ma forse… la partita è stata nelle mani dei due re sin dall’inizio? Lin Bo e Zheng Xiaotao riusciranno finalmente a essere onesti con i loro sentimenti? Dall’autore Liang Azha ospite di Etna Comics 2024, che abbiamo scoperto essere molto simpatico oltre che interessante artista.

Salad Days 5, Disegni di LiuZang Tang e storia di Jing Shuibian. Genere: Boys Love, Slice of Life. Data di uscita: 03/07/2024

Jiang Shen ha dato il massimo durante la sua esibizione per “il dio della terra”. Tutti i suoi sforzi sono stati ripagati: Bai Jinyi è arrivato in tempo per godersi l’esibizione, e Zhou Luoxiang, grande maestro di danza della Cina, ha offerto al giovane Jiang Shen di seguirlo come suo allievo. Ma cosa avrà in serbo il futuro per il nostro piccolo cigno?

USCITE DIGITALI

Bakemonogatari Vol 5-9

. Su storia di NisiOisiN e disegni di Oh! Great. Genere: Azione, Fantasy, Sovrannaturale. Uscita: Un volume a settimana di martedì. Opera Jundo Coin

Suruga Kanbaru è la superstar del campus. Koyomi pensava che appartenesse a un mondo completamente diverso dal suo eppure, per qualche motivo, è divenuto vittima di stalking da parte della ragazza! Indagando sul suo strano comportamento, Koyomi scopre l’esistenza di un’anomalia, ma… Cosa sono quegli strani “desideri” usciti dalla bocca di Suruga?!

Yuri is My Job Vol 9, su storia e disegni di Miman. Genere: Yuri, Slice of Life. Uscita: 02/07/2024. Opera Jundo Coin

Hime ha deciso di restare al Liebe, dove nel frattempo è anche arrivata una nuova assistente. Tutto sembra essere tornato alla normalità e Sumika è al settimo cielo nel vedere che nel salone regna finalmente l’armonia… Ma, a poco a poco, dentro di lei qualcosa inizia a cambiare…

Rave – The Groove Adventure Vol 10. Su storia e disegni di Hiro Mashima. Genere: Azione, Fantasy, Sovrannaturale. Uscita: 02/07/2024. Opera Jundo Coin

Haru deve puntare alla “Memoria degli Astri”, dove pare siano custodite le risposte che cerca! Ma prima dovrà radunare tutte le Rave, che racchiudono i sentimenti di Resha, di Shiba e dei Quattro Guerrieri del Cielo Blu… Sarà in grado di portare a termine quest’impresa titanica?!

To Your Eternity Vol 20. Storia e disegni di Yoshitoki Oima. Genere: Avventura, Fantasy, Sovrannaturale. Uscita: 02/07/2024. Opera Jundo Coin

L’osservatore ha portato a termine la sua esistenza da essere umano, e sono trascorsi ormai cinquecento anni da quando gli uomini hanno scelto di coesistere con i knocker. La gente è finalmente libera di fare ciò che vuole: con un corpo sano e forte e cibo in abbondanza, alle persone non resta che mirare a realizzare i propri desideri. Ma nel futuro, in un angolo remoto di una città che sembra uscita da un racconto fantastico, i cui grattacieli si innalzano fino a toccare il cielo, una bambola prende vita… Ora che tutto è cambiato, come vivranno Fushi e i suoi compagni immortali?

Vinland Saga Vol 16-20, su storia di NisiOisiN e disegni di Oh! Great. Genere: Azione, Fantasy, Sovrannaturale. Uscita: Ogni settimana di martedì. Opera Jundo Coin

Per sottrarsi alla fatidica prima notte di nozze con Sigurd, Gudrid lo ferisce e si dà alla fuga. Tutto ciò che lei desidera è navigare e girare il mondo, come a una donna non è consentito fare. La nave di Thorfinn è disposta ad accoglierla per proteggerla dalla vendetta del marito, ma è ancora presto perché lei possa godere a pieno dell’agognata libertà…

PROMO ESTIVA

Fino al 31 Agosto è attiva la Jundo Summer Promo: con 19€ di spesa sul Jundo Shop o presso le fumetterie aderenti si potrà ottenere in omaggio con i propri acquisti un ventaglio di Checkmate! Capture My Heart disegnato appositamente da Liang Azha, autore dell’opera.

