La musica di Comicon Bergamo 2024

Un palco che sa unire festa e divertimento ai momenti intensi dei contest, dove i partecipanti si sfidano col

sorriso per arrivare alle prime posizioni delle ambite premiazioni, questi i momenti dedicati alla musica di Comicon Bergamo quest’anno.

Le feste serali in musica di Comicon Bergamo

Lo spostamento degli orari di apertura dell’area esterna di Comicon, molto richiesto dal pubblico, ha

portato il programma a virare verso momenti di festa collettiva, come le chiusure del venerdì e del sabato,

veri e propri momenti di discoteca con band, DJ e ballerine. Questi gli orari d’ingresso previsti:

Venerdì 21 giugno ore 15:00 – 23:00

ore 15:00 – 23:00 Sabato 22 giugno ore 10:00 – 23:00

ore 10:00 – 23:00 Domenica 23 giugno ore 10:00 – 19:00

Il venerdì la festa include Giorgio Vanni e un momento di discoteca finale, il sabato invece il programma serale si incentra sulla famosa Teen Forever Fiesta, con sul palco una combo di artisti scatenatissimi: la band Stelle di Hokuto, DJ Shiru e le KJ Girls vi faranno ballare riprendendo in maniera originale i successi degli anni ’90 e duemila.

Cover band a sazietà

Le cover band sono da sempre le colonne portanti dei programmi musicali di un festival che voglia dare

spensieratezza e festa, ed ecco allora i torinesi Gremlins a proporre canzoni dalle colonne sonore dei film e telefilm, i romani CDA (noti per il format di Mai Dire Goku) con le musiche dai cartoni animati, le Artemuse da varie zone d’Italia che si sono specializzate in Disney e sono un supergruppo composto da influencer, doppiatrici e attrici. Giocano in casa, essendo da Bergamo, i Cartoon Maniac Show che portano a Comicon un vero e proprio musical a tema cartoni animati che vedrà sul palco una ventina di persone fra cantanti, musicisti, ballerini e attori.

Non solo cover

Il programma è ricco e variegato, ovviamente: a tenere alta la bandiera del rock con i loro pezzi originali ci sono gli Stunt Pilots, che si sono fatti le ossa a X-Factor e propongono il loro concerto energetico ed originale venerdì sera. Non poteva mancare il K-Pop con la crew No Name a interpretare i grandi successi ma anche a proporre i loro pezzi originali arricchiti da coreografie di grande impatto.

I contest

K-Pop e cosplay i contest che occupano il palco rispettivamente il sabato e la domenica pomeriggio, con il sabato ad ospitare anche la prestigiosa finale italiana del K-Pop Dance Contest nazionale per solisti. Arriveranno da varie regioni per contendersi il posto di miglior ballerino di K-Pop d’Italia!

Insomma, quest’anno a Bergamo il palco è da ballare più che da guardare, saltando a mani alte e cantando a squarciagola i nostri pezzi preferiti, che siano in italiano, inglese o giapponese e coreano!

Comicon Bergamo seconda edizione