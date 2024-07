I miei Comicon Napoli e Bergamo

Anche quest’anno entrambe le edizioni, Comicon Napoli e Bergamo 2024, sono giunte al termine. Tra condizioni meteo non proprio ideali (pioggia, grandine e il freddo gelido tipico che non ci si aspetta a giugno), quelli a cui abbiamo assistito sono stati comunque eventi che faremo fatica a dimenticare.

Due imperdibili appuntamenti per tutti gli amanti del mondo del fumetto e della cultura pop, che ci hanno accompagnati prima dal 25 al 28 aprile a Napoli e successivamente dal 21 al 23 giugno a Bergamo. La conferma della forte influenza di questo mondo di cultura pop dal sud al nord Italia, in un clima di festa comune e di allegria.

Il Comicon ha il potere di far sentire a casa naturalmente i nerd di ogni dove ma sta aprendo le porte anche ad un pubblico diverso, facendo appassionare anche persone che magari non se lo sarebbero mai aspettato.

La mia esperienza a Comicon Napoli e Bergamo

Personalmente quest’anno ho avuto la fortuna di vivere sia la fiera come pubblico a Comicon Napoli che vedendola dall’interno come Kj Girl a Comicon Bergamo e vi posso garantire che entrambe sono state esperienze che trovo ancora difficili da spiegare. Quest’anno ho potuto notare come la fiera sia stata incentrata sull’inclusione non solo del mondo del fumetto ma soprattutto di aspetti artistici come la musica e la street art con un’intera area dedicata, nell’edizione napoletana.

Putroppo a causa della forte affluenza quest’anno mi sono persa almeno a Napoli il concerto del più grande capitano di tutti i tempi: Giorgio Vanni, ma vi dirò ho seguito l’intero concerto sotto la pioggia al di fuori dell’Arena Flegrea e vi posso giurare che forse è stato ancora più suggestivo. Vedere persone di tutte le età cantare le sigle che hanno percorso e stanno percorrendo l’infanzia un di tutte le generazioni ha generato un calore che ha contrastato l’umidità della pioggia.

Per non parlare del Forever Teen Fiesta presente ad entrambe le edizioni, diretto da DJ Shiru accompagnato dalle sue KJ Girls, uno spettacolo che ha fatto scatenare tutte le persone presenti in fiera sia a Napoli che a Bergamo, anche grazie alla bravura e simpatia della band che costituisce il 50% dello spettacolo: Le Stelle di Hokuto.

Nel mio caso ho avuto la fortuna di essere di supporto a DJ Shiru durante la fiera a Bergamo, un’ esperienza impossibile da dimenticare. Grazie a questo avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche che magari non avrei mai conosciuto, affacciandomi ad un mondo che prima vivevo esclusivamente da spettatrice ma che quest’anno ho potuto respirare a pieni polmoni e, vi dirò, non ne avrò mai abbastanza!

Inclusione ed evoluzione

Altro importante obiettivo di queste due edizioni è stato dare un volto alle voci più amate del piccolo e grande schermo, i doppiatori, tra gli ospiti più attesi. Il 28 aprile a Comicon Napoli molti erano presenti all’interno dell’Auditorium per seguire il panel di una delle serie più gettonate di quest’anno: Hazbin Hotel. I fan hanno potuto parlare a tu per tu con i doppiatori della serie targata Amazon Prime affacciandosi al mondo del doppiaggio… un’ esperienza più unica che rara.

Hanno partecipato artisti apparentemente estranei a questo mondo come la celebre Elodie, che a Comicon Napoli ha suggellato attraverso i disegni del maestro Milo Manara la connessione tra l’arte della musica e quella dell’illustrazione, dando vita alla copertina del suo recente album dove il maestro ha espresso la potenza e il trionfo dell’artista in una Venere rinata.

Vedere le persone felici, estraniarsi in un mondo comune dove non importa se sei fan o meno ma conta solo se in quel momento state cantando insieme la stessa canzone K-pop o se magari hai riconosciuto il personaggio del cosplay che qualcuno tanto faticosamente ha preparato, non ha prezzo. Proprio il K-Pop è stato protagonista con due momenti importantissimi: le finali nazionali K-Pop per crew e per solisti, rispettivamente a Napoli e Bergamo.

Spero tanto che ci siano sempre più fiere di questo tipo, in grado di stimolare questi sentimenti che al solo ripensarli mi riempiono il cuore di gioia e nostalgia, aspettando con ansia le prossime edizioni del 2025!

Infatti vi ricordo che entrambe le fiere torneranno dal 1 al 4 maggio 2025 (Napoli) e dal 20 al 22 giugno 2025 (Bergamo). Beh, che dire…

Non vedo l’ora di far partire il countdown per la XXV° edizione di questa fantastica fiera!