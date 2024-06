Da venerdì 21 a domenica 23 giugno Edizioni BD & J-Pop Manga a Comicon Bergamo 2024 per la seconda edizione di questo festival nella città lombarda. Con l’arrivo dell’estate Comicon, tra le più grandi e partecipate manifestazioni italiane dedicate al fumetto e alla cultura nerd a tutto tondo, si sposta in Lombardia… È alle porte la seconda edizione di COMICON Bergamo!

Da venerdì 21 a domenica 23 giugno, all’interno della Fiera di Bergamo, Edizioni BD & J-POP Manga sono pronti ad accogliere la propria community di lettori presso lo Stand AE02 del Padiglione A con novità, autori in firma e alcune collaborazioni speciali! E quando i padiglioni dove sono gli editori chiudono, ricordiamo che alle serate musicali Comicon si balla e ci si diverte!

Gli ospiti della casa editrice BD & J-Pop Manga a Comicon Bergamo 2024

Sarà ospite di J-POP Manga tutti i giorni della fiera la content creator e illustratrice Krisfits per autografare l’esclusiva variant cover realizzata per il primo volume di Rosen Garten Saga di Fujisakimori e Bakotsu Tonooka. Inoltre, in occasione dell’uscita del terzo volume di Girl Crush, la casa editrice sarà nuovamente partner ufficiale delle finali solisti del K-pop Dance Fight Fest, il contest nazionale di danza K-Pop organizzato da Comicon in collaborazione con K-ble Jungle che si svolgerà durante i giorni della manifestazione.

Tra le ultimissime novità a marchio J-POP saranno inoltre disponibili l’edizione variant di Initial D 9 con gadget in allegato, Radiant 18, Blue Giant Supreme 5 e le continuity di tutte le serie più amate!

Non mancano all’appello due nuove attese miniserie raccolte in box: Tokyo Higoro – Giorno per giorno del due volte premio Eisner Taiyo Matsumoto e Summer Ghost, adattamento manga dell’anime di successo di loundraw e Otsuichi paragonato, per profondità della storia e qualità del disegno e dell’animazione, a Your Name di Makoto Shinkai.

Per Edizioni BD saranno invece a Bergamo: l’artista italiana Mogiko con il primo volume del manga soprannaturale Black Letter; Alessio Fioriniello, disegnatore del weird western The Frontier; Caterina Bonomelli autrice dell’urban fantasy Sottopelle; Daniele Turturici e Axel Novelli, autori dell’avventura transmediale Turtle & Nova; Leonardo

Berghella, disegnatore e co-creatore della serie manga Dada Adventure; JiokE con l’ultima opera di horror psicologico e viscerale Voglio il tuo Cuore.

Segui il sito e i social di Edizioni BD & J-POP Manga per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori!

Tra schermo e inchiostro: cosa può raccontarci ancora il fantasy?

Sabato 22 giugno, Ore 13:00 in Auditorium (Sala Cinema e Tv), con Caterina Bonomelli, Chiara Cecilia Santamaria “Machedavvero”, Gabriella GabrielleCroix Giliberti, Valentina Ghetti, Giorgia D’Aversa.

Draghi, elfi, maledizioni, grandi battaglie e avventure infinite. Il fantasy è da sempre un portale che sfocia su altri mondi, offre l’occasione di vivere mille vite e riflettere sul reale. Il cinema e le serie tv, così come anche la letteratura e il mondo fumetto/manga, negli ultimi decenni hanno ampliato ancora di più questo concetto. Prodotti come Gli anelli del Potere, House of the Dragons e La ruota del tempo, ma anche serie animate come Arcane e Vox Machina, ne sono un esempio. Osservando l’andamento della produzione attuale, quanto è cambiato questo genere e quale potrebbe essere il suo futuro tanto a livello di pubblico quanto di creatività?

Biografie autori Comicon Bergamo 2024 – Edizioni BD & J-Pop Manga

Krisfits

Content creator e illustratrice. Diffonde la cultura del mondo hentai, sdoganando tabù e pregiudizi e ripercorrendo la storia di questa forma d’arte espressiva. Recentemente ha pubblicato un artbook con le sue opere e attualmente collabora con le maggiori case editrici. A breve rilascerà il suo manga hentai curato interamente da lei, promuovendo la sessualità vissuta libera. Ha realizzato per J-Pop Manga la variant cover del primo volume di Rosen Garten Saga.

Leonardo Berghella

Classe 1991, fin dalla giovane età è stato introdotto al mondo dell’arte tramite progetti illustrativi, grafici e narrativi e lavorando come storyboarder e art director nel mondo della pubblicità, per approdare infine nel mondo del fumetto editoriale con la sua ope-a di debutto, Dada Adventure, pubblicata da Edizioni BD, che viene serializzata con grande successo di critica e pubblico.

Con la propria arte mira a comunicare sempre vivacità ed energia utilizzando un tratto dinamico e colori forti.

Dada Adventure di Alessandro Starace e Leonardo Berghella

Come un tenero e paffuto angioletto, la piccola Dada è caduta dal cielo, senza alcuna memoria del proprio passato. A guidarla, un unico, grande desiderio: esplorare il mondo in ogni dove, procedendo all’avventura e sempre con il sorriso sulle labbra. Chi è davvero questa buffa bambina e chi è alla sua ricerca? Ma soprattutto, da dove provengono gli straordinari poteri di cui è dotata, grazie ai quali può riprodurre le abilità dei propri avversari e che rendono la piccola una rivale imbattibile per chiunque? Segui Dada nel suo irresistibile viaggio, che, una battaglia dopo

l’altra, la condurrà forse a diventare… una vera e propria dea!

Caterina Bonomelli

Classe ’95, sopravvive per 5 anni al Liceo Artistico Cassinari di Piacenza, indirizzo figurativo. Dopo il diploma frequenta per tre anni l’indirizzo di fumetto presso la sede di Reggio Emilia della Scuola Internazionale di Comics, dove tutt’ora continua gli studi con il corso di sceneggiatura. Nel 2017 entra nel campo delle autoproduzioni e nel 2022 il suo webcomic Sottopelle viene pubblicato da Edizioni BD dopo il successo riscosso sulla piattaforma Tacotoon. La saga della strega influencer Morana Corvi continua a conquistare i cuori di migliaia di lettori e si avvicina l’uscita del volume conclusivo dell’opera.

Sottopelle di Caterina Bonomelli

Morana Corvi è sulla bocca di tutti. Modella, influencer, strega, personaggio pubblico al limite e ambasciatrice dei diritti delle creature magiche. La sua vita fatta di eccessi sembra essere in costante ascesa finché, una notte, tutto inizia a precipitare. La notte in cui viene trovata accanto al corpo del suo fidanzato. Accusata di omicidio e negromanzia, viene inserita a forza in un programma di riabilitazione e spedita nell’ultimo luogo sulla Terra in cui vorrebbe trovarsi: l’isola di Sentimento, la cittadina in cui è nata e cresciuta; il luogo in cui suo fratello ha eretto una clinica per creature magiche in difficoltà. Lì, Morana sarà costretta a fare i conti con il proprio passato, con i propri poteri e con le oscure verità che si celano dietro la notte che ha cambiato tutto.

Giovanni Dell’Oro in arte “JiokE”

Classe 1996, lecchese. Diplomato in grafica e comunicazione presso l’Istituto Tecnico P.A Fiocchi di Lecco, e laureato all’Accademia di Brera, indirizzo grafico, e attualmente frequenta la Scuola Internazionale di Comics a Milano. Dopo una serie di autoproduzioni, nel 2020 debutta con Pazzia, raccolta antologica di racconti dell’orrore, per Edizioni BD per poi proseguire con La casa dei pulcini, sua prima graphic novel. Voglio il tuo cuore è la sua ultima opera di horror viscerale.

Voglio il tuo cuore di JiokE

La periferia è un luogo di depositi, dove i resti di vite danneggiate si sedimentano tra le carcasse di palazzoni cadenti. In questo soffocante oceano di cemento armato, due vite disperate cercano di non affogare: Martina, studentessa delle scuole medie schiacciata da una famiglia disfunzionale, e Umberto, spacciatore trentenne che si arrabatta come può per sopravvivere. Il rapporto che nasce fra loro è un edificio pericolante, che oscilla in bilico fra innocenza e desiderio, morbosità e manipolazione, amore e disprezzo.

Alessio Fioriniello

Esordisce nel mondo del fumetto nel 2018 con One Hit Wonder, webcomic sulla piattaforma Wilder. Nel 2019 illustra a fumetti il libro Ci scusiamo per il disagio – in viaggio con Alberto Pagnotta per Manfont Comics. Nel 2020, disegna e colora il mondo di “Paris Fashion Slam” pubblicata per Panini Comics. Alla fine dello stesso anno disegna il racconto dal titolo “Cyberpunk 2077 Big City Dreams” per la CD Projekt Red con l’uscita dell’omonimo famoso videogioco. Sul suo profilo Instagram scrive e disegna le strip di Cap, personaggio che è diventato uno dei protagonisti dell’antologia “Identiche Diversità” edito da Feltrinelli Comics nel 2021. È autore insieme ad Alessio Fioriniello della serie fanta-western The Frontier, edita in Italia da Edizioni BD e in Francia da Le Lombard.

The Frontier di Jacopo Paliaga e Alessio Fioriniello

Far west, fine Ottocento. Una tempesta di polvere, fulmini e lamenti demoniaci sta inghiottendo una città dopo l’altra. Ora, è il turno di Caldwell, cittadina a pochi chilometri dal margine della tempesta. Un giorno, nella tesa Caldwell, arrivano cinque stranieri dall’aspetto poco rassicurante. Dicono di essere i membri di un’organizzazione chiamata La Frontiera e affermano di essere lì per salvare i cittadini. Sono davvero degli eroi? O sono piuttosto dei messaggeri di morte legati all’orrore che abita il centro della tempesta?

Mogiko

Classe ’95, sopravvive per 5 anni al Liceo Artistico Cassinari di Piacenza, indirizzo figurativo. Dopo il diploma frequenta per tre anni l’indirizzo di fumetto presso la sede di Reggio Emilia della Scuola Internazionale di Comics, dove tutt’ora continua gli studi con il corso di sceneggiatura. Nel 2017 entra nel campo delle autoproduzioni e nel 2022 il suo webcomic Sottopelle viene pubblicato da Edizioni BD dopo il successo riscosso sulla piattaforma Tacotoon. Il secondo volume sarà in anteprima a Comicon Napoli 2023.

Black Letter di Mogiko

Creature alate, vestite di nero, che si librano nei cieli. Non portano miracoli o novelle: questi angeli portano lettere. Nere. Contenenti una sola informazione: la data e l’ora esatta della morte del destinatario. In un mondo dove le persone si “spengono” in momenti prestabiliti, Rushi lavora in un’agenzia funebre che si occupa delle “cerimonie di

spegnimento”, diventate ormai questione mondana. Ma qual è la natura degli angeli e di che invisibile disegno fanno parte? Un fatto imprevisto porta Rushi ad avvicinarsi al segreto delle lettere nere e al misterioso piano che regola i destini di tutti…

Axel Novelli

Si appassiona allo storytelling per colpa di Brad Bird e inizia creando brutti video in stop motion con il cellulare e i suoi giocattoli. I suoi generi preferiti sono l’avventura e il western, che lo hanno ispirato a creare il mondo di Monad. A muoverlo sono l’infinita curiosità e l’amore per l’incontro con l’altro. Nel 2019 fonda OLTRE – Made to Imagine, con cui esplora ogni frontiera della narrazione e del gioco.

Daniele Turturici

Fumettista e illustratore milanese, concretizza la sua passione per l’arte e lo storytelling creando mondi e avventure. Insieme a Oltre – Made to Imagine, di cui è co-fondatore, dà vita alla sua fantasia creando Monad e le avventure di Turtle & Nova. La sua firma è un mix di linguaggi artistici provenienti da influenze internazionali, culturali e sperimentali.

Turtle & Nova di Axel Novelli e Daniele Turturici

Turtle era il più grande cacciatore di tesori sulla piazza, ma ha lasciato quella vita dopo la perdita del suo mentore. Nova, deciso a salvare il suo popolo, ha attraversato l’intero Continente per chiedere a Turtle di dare la caccia a un leggendario artefatto: qualcosa che potrebbe cambiare il loro mondo per sempre..

www.comicon.it sito ufficiale