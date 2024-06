Tantissime nuove opere sono in arrivo sia in versione cartacea che digitale con Jundo a Etna Comics e Bergamo Comicon 2024, dove porterà tantissime sorprese a autori internazionali!

Jundo si prepara a chiudere il periodo fieristico primaverile con due partecipazioni molto speciali all’Etna Comics 2024 e, per la prima volta, al Bergamo Comicon 2024.

Ad Etna Comics 2024 sarà presente come ospite internazionale Liang Azha (All of You, Checkmate Capture My Heart e Starting with a Lie), che continua il suo tour italiano. Inoltre sono in arrivo tantissime nuove uscite sia digitali, come i titoli di primissimo piano Salt Friends e Bakemonogari, che fisiche con Lost in the Cloud 2 e OMAB 11. Dal 1 Giugno al 31 Agosto 2024 sarà poi attiva una promo che inizierà con il Pride Month e durerà tutta l’estate. Con 19€ di spesa sul Jundo Shop o nelle fumetterie aderenti, sarà possibile ottenere gratuitamente un ventaglio di Checkmate! Capture My Heart.

Liang Azha ad Etna Comics 2024

Liang Azha, l’amatissimo autore dei manhua Checkmate! Capture my heart, All of You e Starting with a Lie, partecipa ad Etna Comics 2024 dove sarà presente tutti i giorni per delle sessioni di firmacopie allo stand Jundo (PAD F1, stand 32). Per partecipare alle sessioni basterà acquistare almeno un volume dell’autore e superare la soglia di spesa di 19€. Liang Azha Liang Azha è un autore cinese di Webtoon, laureato al Beijing Institute of Fashion Technology. Amatissimo in Italia per i suoi lavori All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting with a Lie, conosciuti per la loro trama dolce e rilassata e per i loro colori delicati in stile pastello. Le sue opere sono stati pubblicate in tutto il mondo, dall’Italia al Giappone fino a Corea, USA, Francia e Germania.

L’autore sarà ospite sia in area fumetto che in Asian Wave di Etna Comics, dove realizzerà dei live drawing e sarà a disposizione per un’intervista sul palco.

Volumi in uscita

Lost in The Cloud 2

Autrice: Paskim

Genere: BL, Slice of Life

Data uscita: 12 Giugno 2024

Promo: Portachiavi Cirrus disponibile con ordine sul Jundo Shop fino a esaurimento scorte.

Skylar è sempre più stretto nella morsa di Cirrus, e pian piano scopriamo meglio le vere personalità dei due. Cosa si cela davvero dietro la facciata timida e pacata di Skylar? E quali eventi avranno portato Cirrus a sviluppare quel suo lato così freddo e manipolatore?

Of Machines and Beasts 11

Autore: Chenxi

Genere: Fantasy, Avventura

Data uscita: 19 Giugno 2024

I nostri eroi sono appena arrivati al villaggio della mezzaluna, ma già si trovano davanti degli imprevisti. Chi si sarebbe mai aspettato che Qingshui avesse un fratello? E cosa sarà questo misterioso richiamo che ha decimato gli abitanti del villaggio? Che la scoperta del prossimo tempio celi più pericoli del previsto?

USCITE DIGITALI

Bakemonogatari

Storia: NisiOisiN

Disegni: Oh! Great

Genere: Azione, Fantasy, Sovrannaturale

Data uscita: 18 Giugno 2024

Ritmo Pubblicazione: 3 volumi al lancio e poi 1 a settimana

Opera Jundo Coin

Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al volo l’affascinante Hitagi Senjogahara, scivolata da una rampa di scale. Scopre così con sgomento che la ragazza… è completamente priva di peso! Colpita da una sorta di maledizione, Hitagi ha perso tutto il suo peso corporeo dopo aver incontrato un essere sovrannaturale dalle fattezze di granchio, e per questo tende ad allontanare chiunque le si avvicini. Quel che la ragazza non sa è che anche Koyomi nasconde un inquietante segreto, che affonda le radici in un incredibile vicenda di mostruose entità e situazioni sovrannaturali…

Salt Friends

Autore: Jing Jang

Genere: BL, Slice of Life

Data uscita: 07 Giugno 2024

Ritmo Pubblicazione: 2 Episodi al lancio e poi 1 Ep. a settimana

Inclusa nell’abbonamento Jundo!

Tong Yang è stato sospeso per aver causato una rissa il suo primo giorno di scuola. Tuttavia, una volta riammesso in classe, scopre con suo disappunto che i suoi compagni hanno timore di lui e lo evitano. Un giorno, lo studente modello Xiao Zhen si imbatte in Tong Yang nascosto in uno stanzino che piange da solo. Tong Yang, imbarazzato, va subito sulle difensive e reagisce contro l’intruso, solo per prenderle a sua volta. Ma nonostante l’inizio burrascoso tra i due, Xiao Zhen si offre di fargli da tutor nel doposcuola…. fino a che Tong Yang non scopre che lui è il fratello maggiore del ragazzo con cui aveva avuto la rissa il primo giorno.

Awesome Muses: Mystical Fumetto (Original)

Disegnatore: Lorenzo Ridolfi

Sceneggiatore: Matteo Filippi

Genere: Fantasy, Avventura

Data uscita: 21 Giugno 2024

Ritmo Pubblicazione: 2 Episodi al lancio e poi 1 Ep. a settimana

Inclusa nell’abbonamento Jundo!

Le otto dee delle arti sono furiose: dopo aver fatto dono dell’arte all’universo, non riescono a tollerare che gli uomini abbiano bistrattato il loro regalo e iniziano a distruggere ogni pianeta che gli capiti a tiro! Ma sul pianeta Majokko, uno scienziato in compagnia del suo fedele ma stupido cane ha la soluzione: forse tutto ciò di cui abbiamo bisogno… è una nona arte? Ed ecco che grazie alla sua visione hanno vita (un po’ per caso) le nostre Awesome Muses, cinque maghette che affrontano le avversità armate dei poteri dell’arte sequenziale!

Promo estiva

Dal 1 Giugno al 31 Agosto avrà inizio una promozione che partirà con il Pride Month e durerà tutta l’estate! Con 19€ di spesa sul Jundo Shop o presso le fumetterie aderenti si potrà ottenere in omaggio con i propri acquisti un ventaglio di Checkmate! Capture My Heart disegnato appositamente da Liang Azha, autore dell’opera. Non sappiamo se aiuterà ad abbassare la temperatura o se la farà aumentare ancora di più.

