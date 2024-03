Storia di un supereroe cantata da Eliachesuona

Super//flùo è il nuovo singolo di Eliachesuona, disponibile su tutti i digital store dal 26 febbraio. Secondo tassello de “La Trilogia delle Madri” e prima parte di una storia intima e particolare che il cantautore è pronto a raccontare.

La storia nella canzone

“Super//flùo” è la storia di un supereroe, rinchiuso nel suo bunker, dal quale esce poco volentieri, che ha il super poter di emettere luce solo di giorno proprio per questo è solo apparentemente supèrfluo. Un ragazzo comune che con il suo essere fortemente umano riesce a portare luce in questo mondo. Un’allegoria per parlare di una persona con una skill molto marcata, come la gentilezza o la capacità di suonare uno strumento, che non gli viene riconosciuta dall’esterno e anzi viene ignorata.

Ma per chi riconosce le sue doti, i suoi poteri, lui diventa “Super//flùo”: il supereroe che porta gentilezza e umanità nel mondo.

Questo brano rappresenta il secondo capitolo della “Trilogia delle Madri”, come per “Te e Lei”, fa parte del “Momento del Patteggiamento” di un dolore. In questa situazione il personaggio principale, prende atto di una problematica e manifesta attraverso la canzone uno sconforto” così Eliachesuona ci racconta il suo brano.

“Il tema è sempre un pò quello tipico dei miei brani, la solitudine e il non sentirsi capiti dalla società che ci circonda.”

La storia di Super//Flùo, verrà compiuta e completata con il brano:” Adesso Che…( Super//Flùo vol 2.)” . Appartenente alla “Trilogia degli Antieroi”, che racconta l’uscita del supereroe dal suo bunker per vedere il mondo che lo circonda.

L’illustratrice che ha dato un aspetto visivo alla musica e alle parole di Eliachesuona è Alyssa Sermidi, un’artista che ha saputo cogliere in un disegno le atmosfere di questa storia di intense emozioni.

Profilo dell’artista

Eliachesuona è Elia Agostini, cantautore e producer ravennate trapiantato a Bologna, classe ‘96. La passione per la musica nasce in adolescenza prendendo parte a diverse band come frontman, pianista e chitarrista. Il viaggio in questa magnifica arte è continuato buttandosi anche nella produzione musicale e nella formazione continua nell’ambito del canto, del piano e della chitarra. Voglia di mettersi in gioco e desiderio di trasformare i suoi pensieri in musica hanno portato Elia verso il suo progetto solista. Nasce così Eliachesuona.

Nel 2019 pubblica i suoi primi lavori tra cui “Pesce Blob”, un singolo che diventa subito iconico e che si fa notare tra pubblico e addetti ai lavori. Eliachesuona trasforma le sue esperienze in musica e le sue canzoni tendono una mano all’ascoltatore, diventano come quell’amico sempre pronto a consolarti e a non farti sentire mai solo. Insieme a “Pesce Blob” pubblica, a distanza di diversi mesi, “Bradipo Tridattilo” e “Talpa dal muso stellato”. Tutti e tre fanno parte de la “Trilogia degli Animali”.

Il 10 ottobre 2023 pubblica “Te e Lei” e il 2024 si apre con Super//flùo. Riflessivo, irriverente, (auto) ironico e tragicomico, Eliachesuona nei suoi testi porta la voglia di affrontare temi importanti sdrammatizzando, creando un contrasto tra storie, personaggi e arrangiamenti.

