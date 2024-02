Persona 3 Reload

Questo gioco è quasi maggiorenne, visto che quest’estate compie 18 anni… e dopo tutto questo tempo torna su console attuali in una veste aggiornata (allo stile di Persona 5 Royal), riveduta e corretta, ovvero Persona 3 Reload!

Persona 3 Reload Gameplay

Persona 3 Reload Trama

Il protagonista del gioco giunge a sera tarda a Iwatodai, dove l’indomani mattina frequenterà la seconda superiore al Liceo Gekkoukan, ma una volta che le lancette toccano la mezzanotte, mentre sta uscendo dalla stazione, sembra che il paesaggio tutto attorno cambi in maniera assurda e spettrale. Nessuno è in giro e le strade sono disseminate di lugubri bare.

Nonostante tutto il ragazzo giunge a destinazione, ovvero al Dormitorio distaccato dell’istituto, accolto inizialmente da uno strano ragazzino dall’aria spettrale che gli farà siglare un contratto (appunto il momento in cui deciderete il vostro nome), e in secondo luogo da due ragazze.

Yukari Takeba è sua coetanea e farà da cicerone sia nel dormitorio che a scuola, mentre Mitsuru Kirijo è la senpai di terza superiore, figlia di buona famiglia, e per qualche strano motivo entrambe hanno delle piccole pistole con sé.

I giorni iniziano a passare quotidianamente tra scuola e dormitorio, finché qualcosa non si spezza.

Una notte il ragazzo si sveglia e scoprirà l’esistenza dell’Ora Buia, una venticinquesima ora nascosta tra le pieghe notturne, che si ripete ogni giorno dopo la mezzanotte, popolata da orribili creature chiamate Ombre.

Il ragazzo, fuggendo dal dormitorio assieme a Yukari, viene messo alle strette e risveglia uno strano potere ovvero quello di una Persona, la manifestazione della psiche, che facilmente sconfigge l’ombra grottesca e salva i ragazzi.

Una volta risvegliatosi dopo qualche giorno in ospedale, il ragazzo viene convocato dal Presidente del dormitorio e gli viene spiegato che gli inquilini presenti sono tutti dotati di abilità speciali e fanno parte della SEES (Squadra Esecutiva Extracurricolare Specializzata), un gruppo che ha come obiettivo distruggere le Ombre e cercare di cancellare l’Ora Buia, esplorando il Tartaro, un dungeon a forma di torre che si crea nel luogo dove sorge la loro scuola allo scoccare della mezzanotte.

Durante l’Ora Buia la maggior parte delle persone sono in stasi, chiusi nelle bare, ma alcuni con una spiccata sensibilità sono capaci di muoversi liberamente e se divengono preda delle ombre finiscono per essere prosciugati e sviluppare la sindrome apatica, una malattia mentale che li trasforma in Perduti, dei gusci privi di anima.

Usando un Evocatore, una piccola pistola a salve con cui spararsi in testa, i nostri riescono a risvegliare il potere dei Personae.

Dopo poco, anche Junpei Iori, un altro compagno di classe del protagonista e Yukari, si aggiunge al gruppo di giovani eroi.

Riusciranno i nostri a salvare il mondo dall’incombere dell’oscurità?

Persona 3 Reload Valutazione

Ho giocato a Persona 3 davvero tanti anni fa su PSP, e appena ho avviato il gioco mi è arrivato in faccia un disclaimer che mi ricorda che ci sono temi piuttosto pesanti.

Riprenderlo in mano mi ha fatto venire davvero tanta nostalgia allo stesso modo di quando la serie è stata adattata in quattro film usciti circa una decina d’anni fa.

Il gioco come sempre si divide in due parti principali, le parti visual novel con discorsi e scelte nella vita di tutti i giorni, e quella di combattimento ed esplorazione del Tartaro.

Come siamo abituati dai precedenti titoli (tipo Persona 5), il nostro protagonista dovrà far crescere le sue statistiche (Fascino, Coraggio e Sapere) in vari modi (rispondendo correttamente in classe o facendosi un pisolino in barba agli insegnanti), oltre a nutrire i legami con gli altri aumentando gli Arcani.

Nei dungeon invece i mostri avranno come sempre delle affinità e debolezze, per cui alcuni attacchi potrebbero metterli fuori gioco e darti la possibilità di proseguire l’attacco e se più nemici vengono debilitati allo stesso modo, sarà possibile eseguire un Assalto Totale, che li sconfiggerà definitivamente e ci darà la possibilità di ottenere una Mano Arcana, un bonus che può consistere in un nuovo Persona o dei bonus (più EXP, bonus di supporto, carte abilità o denaro).

Per grafica e gamemplay siamo al livello di Persona 5 Royal, quindi un riaggiornamento e restyling totale.

Come sempre i livelli delle colonne sonore sono alti, con sonorità pop-funk.

Il gioco è totalmente tradotto in italiano, con dialoghi doppiati in inglese o giapponese.

Il videogioco è pubblicato da ATLUS per PS4/PS5, XboX e Steam al prezzo di 69,99 €.

Consigliato ai fan della saga di Persona.

Persona 3 Reload Voti

Trama: 4,5/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 4,5/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4/5