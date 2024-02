Coinvolgente vita Otaku: fan degli anime giapponesi e giochi di slot a tema

L’anno 1917 segnò ufficialmente l’inizio degli anime giapponesi, da allora hanno avuto un profondo effetto su altre culture compresa quella occidentale. Molti famosi artisti infatti, in qualche modo sono stati ispirati proprio da questi personaggi animati in quanto ritenute progressiste e in grado di introdurre nuove idee nel mondo. Gli anime tuttavia non solo hanno ispirato l’artwork, ma creato anche un genere completamente nuovo nei giochi di slot machine e che oggi sono molto apprezzate dai fan della cultura di vita otaku.

La crescente popolarità delle slot con a tema le anime giapponesi

Fin dalla sua nascita, le anime giapponese hanno contribuito non poco allo sviluppo culturale del mondo dei giochi da casinò. La popolarità tra i giocatori di slot oggi è infatti inequivocabile e quelle ispirate alla cultura della vita Otaku sono diventate estremamente apprezzate in tutto il resto del mondo. Questa tendenza tra l’altro ha avuto un enorme impatto sull’industria dei giochi attraverso la sua influenza sui singoli franchise, sull’industria nel suo insieme e sulla popolarità dei giochi giapponesi tra i giocatori occidentali. L’input in tal senso l’ha fornito proprio la prima slot machine, chiamata “Anime Slot”, lanciata nell’anno 2001 e che è diventata subito una delle più popolari in Giappone. Il gioco nel 2006 è poi ufficialmente entrato a far parte del panorama online del Sol Levante, espandendosi successivamente e in un breve lasso di tempo a macchia d’olio anche in Europa, Italia compresa.

Le slot a tema anime più apprezzate dai fan della cultura otaku

Un altro esempio di popolare gioco di slot machine ispirato agli anime è quella nota con l’appellativo di Sailor Moon Crystal, pubblicata da Bandai Namco nel 2016. Il gioco segue la storia dell’anime originale e offre ai fan la possibilità di vincere premi in denaro reale. Anche la slot Ghost In the shell, basato su uno dei più grandi anime mai creati, che combina la grafica e i personaggi sorprendenti della serie anime di successo con l’azione classica delle slot machine è diventata molto popolare varcando velocemente i confini del Giappone e arrivando con successo in Europa. I giochi di slot machine non sono tuttavia gli unici a essere influenzati dagli anime. Anche molti altri, come “Street Fighter”, originariamente un gioco di combattimento in 2D, visto il grande successo, è stato in 3D. La prolifica presenza della cultura anime nel settore delle slot machine è in gran parte dovuta alla passione dei giocatori occidentali per i giochi giapponesi. Un esempio notevole di questo fenomeno è il franchise di Final Fantasy, che non è solo uno dei videogiochi di maggior successo di tutti i tempi, ma anche uno di ispirazione animata più popolare in Occidente e che ha fatto da traino per le slot machine proposte nei casinò online di tutto il mondo.

Perché le slot con gli anime sono diventate così popolari?

L’industria dei giochi ha avuto successo in questa nicchia per molte ragioni, la più importante delle quali è l’alto livello di dettaglio riscontrato negli elementi fantasy, insieme a trame intriganti e personaggi con abilità sovrumane. In queste storie inoltre tutto è possibile e gli sviluppatori possono quindi utilizzare questo genere per sperimentare nuove idee ed attrarre potenziali clienti. Lo stile di animazione tra l’altro è visivamente accattivante e lo stesso dicasi per le trame. A margine, visto che più volte abbiamo citato la cultura di vita otaku, riteniamo opportuno spiegare sinteticamente di cosa si tratta. In primis va subito detto che la parola otaku è nata in Giappone circa mezzo secolo fa, e da allora ha avuto un significato tutto suo ed è una passione per qualcosa legato a computer, videogiochi, altri dispositivi elettrici, rotaie, ecc. In secondo luogo va aggiunto che in questo stile di vita si presentano anche vestiti e accessori personali tipo camicie a quadretti imbottite, occhiali, scarpe, zaini indossati prevalentemente da soggetti di sesso femminile. Infine è doveroso sottolineare che la cultura di vita otaku sta cambiando in questi giorni poiché è diventata più popolare a tutti, grazie alla diffusione di manga, anime, idol giapponesi (in particolare gruppi femminili), videogiochi e di recente per merito della presenza in numerose slot machine implementate nelle principali piattaforme di giochi da casinò online.