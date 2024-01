Rave Manga

Prima di diventare famoso internazionalmente con Fairy Tail ed Edens Zero, Hiro Mashima ha disegnato un’altra opera abbastanza lunga, che già dimostrava il suo amore per i battle manga, ovvero Rave – The Groove Adventure.

Rave Trama

Haru Glory è un orfanello che vive con la sorella maggiore Cattleya su un’isoletta sperduta.

Un giorno pesca uno strano essere che non si capisce se sia un pesce, un cane, una talpa o un qualche tipo di insetto.

Poco più tardi un vecchietto giunge sull’isola alla ricerca di quell’essere che chiama Plue.

L’anziano è in realtà Shiba, un guerriero scelto dalle pietre sacre Rave e da Plue, il loro custode, per combattere il male che viene sparso nel mondo dalle pietre oscure, Dark Bring.

Il villaggio dell’isola in cui vive verrà messo a ferro e fuoco dai crudeli membri della Demon Card, una società malvagia che ha intenzione di dominare il mondo utilizzando il potere oscuro delle Dark Bring.

Il ragazzo, risvegliando il potere che un tempo fu di Shiba, diverrà il prescelto della Rave e dovrà quindi dare inizio al suo avventuroso viaggio per sconfiggere una volta per tutte le Dark Bring e i loro possessori.

Rave Valutazione

Non ricordo d’aver mai letto Rave, anche se secoli fa vidi la serie animata (che mi sembra fosse anche tronca), per cui non ricordavo bene gli avvenimenti.

La serie è un classico fantasy di combattimenti, con strani poteri ed esseri che circolano nel mondo, tutti da scoprire.

L’inizio è davvero infantile e si vede che all’epoca il pubblico che aveva in mente il sensei Mashima era davvero quello di ragazzini, infatti molte battute sono davvero di basso livello e la storia tremendamente telegrafata.

La cosa che mi ha fatto correre un brivido sulla schiena è stata una pagina dove Mashima racconta un po’ di come è nata la serializzazione e parlando di Haru diche che originalmente sarebbe dovuto essere un alchimista che manipolava i metalli…

Ho pensato che se avesse portato avanti quell’idea, forse pochi anni più tardi Hiromu Arakawa non avrebbe disegnato Full Metal Alchemist perché sarebbe stata tacciata di plagio! XD

Il tratto è ancora molto acerbo, soprattutto nel primo volume che da il via all’avventura, milioni di anni luce da quello così maturo e spesso di Fairy Tail o Edens Zero!

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 5,90 €.

Per celebrare il sensei Mashima ospitato durante Lucca COmics & Games 2023, è stato pubblicato anche un volume 1 con una cover variant a 6,90 €, che assieme alle variant del primo volume di Fairy Tail ed Edens Zero formano una illustrazione con i tre protagonisti di Mashima, l’uno accanto all’altro.

Consigliato ai fan di Mashima e dei battle manga.

Titolo originale: Rave

Testi: Hiro Mashima

Disegni: Hiro Mashima

Genere: Combattimento, Avventura, Fantasy, Soprannaturale

Data di pubblicazione: Luglio 1999

Casa Editrice: Kodansha/Star Comics

Volumi: 35