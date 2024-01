Mashima HERO’S Manga

Ed ecco il volume crossover con i protagonisti delle tre serie di punta del sensei Mashima, ovvero Rave, Fairy Tail e Edens Zero, Mashima HERO’S!

Mashima HERO’S Trama

Lucy, Natsu e gli altri amici di Fairy Tail si stanno godendo una vacanza su un’isola tropicale, quando sentendo uno strano odore Natsu trova uno strano frutto e un ragazzo che ha afferrato il grosso pomo nello stesso momento del mago di fuoco.

Il ragazzo è Shiki della Edens Zero e ovviamente non ha intenzione di mollare il prelibato frutto, per cui i due iniziano a bisticciare finché Rebecca non va a fermarli facendo notare che attorno gli alberi sono carichi di quei frutti!

Nel mentre il gruppo di Haru di Rave si sta dirigendo verso una cittadina al cui centro torreggia una piramide, alla ricerca di Oasis, una Dark Bring dai poteri fuori di testa, in grado di trasformare l’immaginazione in realtà.

Ben presto tutti i gruppi verranno coinvolti, chi più chi meno, dal tradimento di Shinra nei confronti del Grande Signore dell’Immaginazione, rubando la gemma oscura e cambiando la realtà dell’isola, con la creazione di mostri oscuri che attaccano i vari gruppi radunati sull’isola.

Riusciranno Haru, Natsu e Shiki a unire le forze e sconfiggere questo cattivo che sembra pressoché invincibile?

Mashima HERO’S Valutazione

Per me e molti altri al mondo, il sensei Mashima è noto per essere un maestro del fanservice e quando ho preso questo volume già ho immaginato che sarebbe stato pieno di scene divertenti e provocanti, ma dopo averlo aperto… prima pagina vignetta centrale di Lucy senza top che si lamenta con Natsu che gliel’ha rubato (ma in realtà è stato Happy XD)!

Giocando di anticipo mi ha davvero preso in contropiede sensei! XD

Vedere Haru disegnato con lo stile attuale è davvero rinfrescante, soprattutto per chi ha da poco iniziato a leggere Rave per via della ristampa.

I personaggi più amati delle tre serie sono riuniti e fanno quello che gli riesce meglio, ovvero casino e distruzione! XD

Ho trovato molto divertente l’autoironia del sensei sul fatto molti personaggi si assomiglino (se non siano praticamente identici) o che le sue protagoniste sono tutte molto prosperose! XD

Sempre grande cura dei disegni del sensei con vignette sempre ricche di particolari sia paesaggistici che dei personaggi.

Il sensei più volte nel corso del volume, leggendo tra le righe, dice che vorrebbe realizzare altre storie crossover in futuro, vedremo che diranno gli editor.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e in fondo alcune pagine a colori al prezzo di 7,90 €.

Consigliato ai fan delle serie di Mashima.

Titolo originale: Mashima HERO’S

Testi: Hiro Mashima

Disegni: Hiro Mashima

Genere: Avventura, Azione, Fantasy, Commedia, Ecchi

Data di pubblicazione: 2019

Casa Editrice: Kodansha/Star Comics

Volumi: 1