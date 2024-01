Samurai e maledizioni nella nuova serie La Luna e l’Acciaio di Daruma Matsuura. L’opera dell’autrice di Kasane si svolge sullo sfondo del Giappone storico, in una serie manga che viene pubblicata in Italia da J-Pop Manga.

Non c’è niente di più disonorevole per un samurai di non potere brandire una spada. Corre voce che il samurai Konosuke Ryudo abbia paura delle lame e per questa ragione usi unicamente bastoni e non la tradizionale katana. Ma le malelingue non sanno tutta la verità. Quella di Ryudo non è paura, ma una strana maledizione che gli impedisce di toccare l’acciaio…

La trama di La Luna e L’acciaio di Daruma Matsuura

Nel Giappone del 1800, Konosuke Ryudo è un samurai di basso rango che non riesce a trovare dignità nella vita e neanche nella morte. A causa di una strana maledizione, il metallo si deforma a contatto con la sua pelle, rendendo impossibile per l’uomo sia il lavoro che la ricerca dell’oblio impugnando una katana, per duellare o compiere il rito del seppuku. In preda alla disperazione, proprio mentre si sta rassegnando a una morte priva di onore, Konosuke si ritrova a salvare una donna bellissima e sconosciuta, in fuga da un gruppo di inseguitori. Lei inizia a seguirlo e a comportarsi come fosse sua moglie: quale mistero nasconde? Il suo ingresso nella vita del samurai sarà per lui salvezza o dannazione?

L’autrice nominata agli importanti premi Manga Taisho, Kodansha Manga Awards e Next Manga Award dà vita a una storia affascinante sospesa tra azione, amore e mistero sullo sfondo del Giappone di inizio Ottocento. Il primo volume de La Luna e l’Acciaio sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 17 gennaio.

La Luna e l’Acciaio di Daruma Matsuura Volume 1

Serie in corso Formato – 12,4×18 – Bross. Con Sovracc. Pagine – 200, B/N + Colore Prezzo – 6,90 € Uscita a cadenza bimestrale Per ulteriori informazioni visitate il sito dell’editore J-Pop Manga.

