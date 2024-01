Il vero segreto del gateball è lo spirito di squadra: chiunque può giocare, senza limiti di età o di genere, perché l’importante non è vincere, ma partecipare alla vita. La mangaka Natsume Ono racconta gioie e dolori di una piccola comunità attraverso uno sport tipicamente giapponese. BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Gateball Park di Natsume Ono.

Uno sport capace di animare le vite di tutti.

Il gateball è uno sport tipicamente giapponese, ispirato al croquet, che prevede un forte e coeso lavoro di squadra. Ecco perché il parco del vicinato diventa protagonista della storia, una zona franca che accoglie gioie e dolori dei suoi abitanti del quartiere, il dentista Tazuko come il minaccioso Yasushi, la casalinga Matsuko come il giocatore professionista Nishi.

Natsume Ono, la mangaka già autrice nella linea AIken della serie Futagashira e del one-shot Not Simple, tratteggia magistralmente i caratteri dei suoi personaggi in poche vignette, raccontando momenti di vita quotidiana resi straordinari dall’intreccio di vite diversissime fra loro. Un volume autoconclusivo delizioso, corale e delicato.

L’autrice di Gateball Park di Natsume Ono

Natsume Ono disegna da sempre manga. Nel 2001 decide di fare un viaggio-studio in Italia, per imparare la lingua e conoscere la cultura e i comportamenti dei suoi abitanti. Dopo il soggiorno bolognese, torna in Giappone per debuttare ufficialmente nel 2003 con il web-manga La quinta camera (Edizioni BD, 2011). Nel 2004 realizza Not simple (BAO Publishing, 2023), un’avventura on the road dall’Australia all’America. Nel 2005 Ristorante Paradiso e Gente sanciscono il successo internazionale dell’autrice. Tra il 2021 e il 2022 BAO Publishing porta in Italia la serie di ambientazione storica Futagashira e nel 2024 esce Gateball Park.

Gateball Park è disponibile in libreria e fumetteria dal 9 febbraio 2024.

