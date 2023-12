Show-ha Shoten!

Dopo Bakuman il sensei Obata torna a parlarci di giovani aspiranti, ma questa volta non mangaka ma di commedia manzai, Show-ha Shoten!.

Show-ha Shoten! Trama

Azemichi Shijima è un giovane dalla battuta pronta, ma ha un grande rimpianto, infatti quando una sua amica d’infanzia gli raccontò in lacrime a bruciapelo che si sarebbe trasferita, chiedendogli di dirle una battuta delle sue per farla ridere, lui rimase di sasso e non riuscì a spiccicare parola.

Per quello ha iniziato a studiare la commedia e l’arte di far ridere, diventando ben presto protagonista sotto lo pseudonimo Everyday Shijimi di angoli di battute in programmi radiofonici e televisivi.

Purtroppo il ragazzo non ha cercato ancora di sfondare nel mondo della commedia perché è dannatamente timido e sul palcoscenico non riuscirebbe a spiccicare parola.

Tutto cambia quando un giorno finisce per conoscere Taiyo Higashikata, un giovane bizzarro che ha in testa solo la commedia Manzai (una stand-up comedy dove di solito due comici raccontano una storiella divertente, uno facendo lo stupido/boke che racconta fatti divertenti e sciocchi, mentre l’altro fa il serio/tsukkomi e lo redarguisce quando dice troppe scemenze).

Anche se all’apparenza sembra avere idee bislacche, il ragazzo ha trascorsi da giovane attore e ha un grande carisma catalizzatore, per cui gli serve solo un partner altrettanto bravo o divertente.

Quando scopre che Azemichi è Everyday Shijimi, fa di tutto per convincerlo a salire con lui sul palco del Festival Scolastico.

Riusciranno questi due così diversi a trovare la strada verso il successo?

Show-ha Shoten! Valutazione

Quando ho visto la copertina di Show-ha Shoten! la mia mente è subito andata a Bakuman. Leggendo la storia quell’atmosfera è sempre più presente: una questione che convince uno dei due a fare il comico, i due ragazzi estranei che diventano grandi amici, il successo iniziale e le sfide per sfondare.

Sono certo che a molti sarà piaciuta proprio quest’aria, ma francamente mi è sembrato più un copycat che non una serie nuova con idee innovative.

Il problema principale è proprio nelle battute e scenette, che spesso non fanno ridere perché sono tradotte e poco adattate. Da una serie sulla comicità mi aspetto, anche se non di scoppiare a ridere, ma almeno che mi strappi qualche risatina…

I momenti più divertenti della lettura non sono quelli in cui si esibiscono e questo per un manga che parla di comici non è affatto positivo! ^^;;;;

Oltre alla storia, anche il tratto di Obata inizialmente fa ricordare tantissimo Bakuman, ma stranamente a un certo punto cambia totalmente (diciamo verso il volume 3), assumendo tratti meno realistici e più cartooneschi. Il tratto dal volume 3 è più semplicizzato e arrotondato, e francamente non ne comprendo il motivo.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7 €. Nel primo volume è anche presente un poster a colori in carta patinata.

Consigliato ai fan del sensei Obata.

Titolo originale: Show-ha Shoten!

Testi: Akinari Asakura

Disegni: Takeshi Obata

Genere: Commedia, Scolastico, slice-of-life

Data di pubblicazione: Ottobre 2021

Casa Editrice: Shueisha/Planet Manga

Volumi: 6 (in corso)