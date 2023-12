Sanji’s Food Wars! Manga

Yuto Tsukuda e Shun Saeki, gli autori di Food Wars (Shokugeki no Soma), tornano alla ribalta nel universo dei manga culinari con questo volume dedicato a uno dei cuochi più famosi del mondo dei manga, ovvero Sanji Vinsmoke, il cuoco della Ciurma di Cappello di Paglia di One Piece.

Sanji’s Food Wars! Trama

In sei capitoli ci vengono mostrate alcune avventure culinarie di Sanji, in diversi periodi all’interno della storia di One Piece.

Il primo è ambientato in un momento antecedente all’arrivo al Baratie della ciurma, e a Sanji tocca mettere in riga una antipatica cliente, una buongustaia con la puzza sotto il naso che pensa prima alla forma più che al gusto.

Nella seconda i nostri incontreranno in mare un signore ferito, che sta cercando di tornare a casa per il matrimonio di sua figlia, portando in dono un prezioso pesce difficilissimo da preparare.

La terza è ambientata dopo la conclusione della saga di Alabasta, durante il banchetto di celebrazione tenuto da Re Cobra per i salvatori del regno.

La quarta è ambientata nel periodo in cui la ciurma finisce per separarsi e Sanji finisce sull’Isola Rosapesca, nel Regno delle Stragazze, mostrandoci come il cuoco biondo si danni l’anima per sopravvivere ai continui attacchi dei travestiti che popolano l’isola.

La quinta è la storia più recente, ambientata durante la saga del Paese di Wa, e ci mostra una sfida a suon di soba (spaghetti di grano saraceno).

Nell’ultima vedremo un giovane Sanji tentare di farsi strada nel Baratie, tra portate e ricordi amari.

Sanji’s Food Wars! Valutazione

Leggere le vicende di alcuni personaggi con lo stile grafico di altri autori è qualcosa di strano, ma divertente.

Il sensei Tsukuda mostra grande cura nei particolari, senza snaturare il personaggio principale del volume.

Sanji è il mio personaggio preferito di One Piece e devo ammettere che questo volume mi è piaciuto parecchio, ma immagino che darebbe le stesse sensazioni positive anche a un semplice fan della serie.

Inutile dire che i disegni del sensei Saeki sono sempre al top, disegnando i vari personaggi del sensei Oda con il suo inconfondibile tratto e plasmando le vignette nel modo che abbiamo imparato a conoscere leggendo Food Wars.

I piatti poi sono disegnati così bene che ti viene l’acquolina in bocca solo a vederli.

Ottimo adattamento, che mantiene i modi di dire dei personaggi ritratti, anche se alcuni, come Rufy, non compaiono tantissimo, ma immagino che sia proprio per dare più risalto a Sanji.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 6,50 €.

Consigliato ai fan di One Piece e di Food Wars.

Titolo originale: Shokugeki no Sanji

Testi: Yuto Tsukuda

Disegni: Shun Saeki, Yuki Morisaki, Eichiro Oda

Genere: Avventura, commedia, cucina, slice-of-life

Data di pubblicazione: 2018

Casa Editrice: Shueisha

Volumi: 1