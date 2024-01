One Piece Episode A Manga

Dopo avervi parlato di Sanji’s Food Wars, lo spin-off disegnato dalla coppia di Food Wars, questa volta passiamo all’adattamento del romanzo dedicato al fratellone di Rufy, ovvero Portgas D. Ace, One Piece Episode A.

One Piece Episode A Trama

La storia ci presenta un giovane Ace e di come sia entrato in possesso dei poteri del frutto del diavolo FocoFoco in un’incredibile fuga da un’isola della morte assieme a Masked Deuce, un giovane sognatore intelligente e calcolatore, incontrato sull’atollo che diverrà il suo secondo.

In maniera sempre più rapida i due prendono il mare e attirano altri compagni a formare la ciurma dei Pirati di Picche (Spade), incontrando personaggi famosi come Silvers Rayleigh, Jinbe il Cavaliere del Mare o l’Imperatore Shanks il Rosso.

Ovviamente tutti gli amanti di One Piece sanno dove andrà la storia, ovvero dello scontro tra Ace e Edward Newgate, conosciuto anche come Barbabianca, di come si siano avvicinati, facendoci incontrare anche Marshall D. Teach (Barbanera) e Satch, fino a quando la fiamma di Ace non si spegnerà una volta per tutte.

Oltre alla storia di Ace, ogni volume ha un capitolo bonus conclusivo, dove vediamo un momento iconico di One Piece, nel primo volume lo scontro tra Zoro e Drakul Mihawk al Baratie e nel secondo quello tra Nami e Califa a Enies Lobby.

One Piece Episode A Valutazione

Non ho ancora letto il romanzo dedicato ad Ace, ma da quanto dice il sensei BOICHI nei commenti, sembra abbia dovuto stringere parecchio per far entrare il massimo possibile in questi due volumi.

Mi piace come BOICHI riesca a mantenere il livello tra scene di tensione e scene tranquille con gag e chiacchiere!

Inutile dire che riesce perfettamente a ritrarre i personaggi del sensei Eiichiro Oda, anche se in alcune scene Ace sembra proprio un attimo rachitico, nonostante gli addominali scolpiti.

Chissà come mai Oda ha chiesto di fargli ridisegnare giusto quei due combattimenti come bonus (Zoro VS Mihawk e Nami VS Califa)?

Personalmente avrei voluto vedere come sono andate le cose che hanno portato Barbanera a tradire Barbabianca uccidendo Satch…

BOICHI come sempre è una sicurezza, le tavole sono sempre piene di impatto, sia quelle di combattimenti frenetici, sia quelle più semplici. Mi è piaciuto che le copertine dei due volumi formino un’unica illustrazione! XD

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e un piccolo poster in carta patinata all’interno al prezzo di 5,90 €.

Consigliato ai fan di One Piece e di BOICHI.

Titolo originale: One Piece Episode A

Testi: Ryo Ishiyama, Eiichiro Oda

Disegni: BOICHI, Eiichiro Oda

Genere: Avventura, combattimento, azione, drammatico

Data di pubblicazione: 2020

Casa Editrice: Shueisha

Volumi: 2