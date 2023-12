Nuovo disco di Oto Mayumi: Good And Bad Shades

Disponibile in tutto il mondo dal 1 dicembre 2023 (e dal 6 dicembre 2023 anche negli store giapponesi) sia in digitale (download e streaming) che su CD fisico, è finalmente arrivato un nuovo disco di Oto Mayumi, il primo album dopo vari singoli pubblicati nel corso della sua carriera. Un progetto con cui la cantautrice italo-giapponese parla del lato “grigio” delle persone, ossia, di emozioni complesse, contorte e spesso contraddittorie che ogni essere umano prova.

Il grigio dell’animo umano

Un concetto che ben si esprime già con il titolo originale dell’album, 灰、良い影 (si pronuncia “Hai, Iie”), che scritto con quei kanji non sta ad indicare solo un semplice “sì, no”. “Hai” sta per ceneri, “ii” sta per buona e la “e” vuole dire ombra. Quindi, è un po’ come dire, “il grigio delle ceneri crea delle belle ombre” (da qui il titolo internazionale dell’album “Good and Bad Shades”).

Per Oto Mayumi, nella vita non esistono solo il bianco e il nero. La vita è un continuo incrociarsi di cose belle e brutte, che mischiandosi tra loro, formano dei grigi di varie tonalità. Proprio per questa continua ambiguità, la cantautrice ha volutamente dato al titolo originale una doppia chiave di lettura, dal semplice “sì e no” alle buone ombre delle ceneri.

Le canzoni

“Good and Bad Shades” contiene i singoli “Haisuikou no gomi”, “Owl”, “Zenbu” e “Datte” con l’aggiunta di sei brani inediti. Testo e musica sono della sola Oto Mayumi, mentre produzione e mix sono di Codadilupo dei Tafka. Anche “Owl”, che era l’unico brano a non vedere la sua produzione, è stato ritoccato da lui per l’occasione, in modo da creare una coerenza con tutto il resto del lavoro.

L’album è prevalentemente J-Rock, anche se nasconde qualche chicca fuori genere, soprattutto nel finale. Inoltre, nel booklet del CD, oltre a delle foto della cantante e ai testi in lingua originale è inclusa anche la corrispettiva traduzione in italiano, per evidenziare maggiormente la doppia nazionalità di Oto Mayumi.

La distribuzione dell’album nel suo formato digitale è ad opera di Big Up! per gli store giapponesi e di DistroKid e RouteNote per gli store stranieri. Il CD fisico è invece venduto sulla piattaforma di CD Click (ACQUISTA e/o ASCOLTA QUI: https://album.link/good-and-bad-shades).

Un nuovo disco per Oto Mayumi che avremo sicuramente il piacere di ascoltare, oltre che nei servizi di streaming in digitale, anche nei concerti che la cantante porterà in giro per l’Italia.

Biografia di Oto Mayumi

Oto Mayumi è una cantautrice, paroliera e interprete di J-music (musica giapponese), oltre che YouTuber.

Nasce a Roma da padre italiano e madre giapponese, entrambi musicisti di musica classica. Frequenta la scuola giapponese di Roma, per poi trasferirsi in Giappone, dove prosegue gli studi di canto, recitazione, danza e doppiaggio alla Tokyo Teatro Academy.

Tornata in Italia, prosegue la sua carriera sul fronte musicale, dapprima nel campo della lirica con i genitori, per poi passare come solista alla musica leggera giapponese. Ed è proprio in questo settore che si distingue con interpretazioni di cover, brani inediti e collaborazioni con artisti quali Tafka, Furami e DJ-V, oltre che per la scrittura di brani J-music per All Might Studio e non solo.

Parallelamente a tutto ciò, Oto Mayumi ha anche condotto delle rubriche riguardanti curiosità sul Giappone sia sul suo canale YouTube, “Oto Mayumi Official”, e sia su Radioanimati con la trasmissione “Mayumi no Rajio” (le cui puntate sono oggi disponibili in podcast).

Oggi Oto Mayumi è prevalentemente impegnata sulla pista musicale, continuando sia come paroliera e sia con inediti e cover. I suoi inediti sono disponibili su tutte le piattaforme streaming e download digitale, mentre le cover sono un’esclusiva del suo canale YouTube e vengono proposte anche negli spettacoli live. Show tenuti prevalentemente nelle fiere nippofile, tra cui Lucca Comics & Games, Napoli Comicon, NaonisCon, Pescara Comix e San Beach Comix.

Link per approfondire l’artista e il disco di Oto Mayumi

Profilo Instagram

Mayumi su Twitter

Pagina Facebook

Canale YouTube

eMail: mayumijipop@outlook.com

Sito www.kblejungle.com: Intervista a Oto Mayumi di Desiree Lupini