Novità dalle FEMM con RiRi: la canzone nuova

Le FEMM sorprendono i fan con l’ultimo regalo di Natale: un video musicale da solista di RiRi: la canzone “Living in the Spotlight”. L’ultimo regalo di Natale è arrivato dal duo di manichini musicali FEMM, che si scioglierà alla fine del 2023, anno del loro decimo anniversario.

Il primo MV da solista di RiRi, una delle due FEMM, “Living in the Spotlight”, è stato pubblicato il 26 dicembre. Questa canzone era inclusa nel loro ultimo EP “Cherry”, pubblicato il 15 novembre.

RiRi ha diretto e montato questo MV da sola e dimostra che voleva esprimere i suoi sentimenti direttamente agli agenti (così vengono chiamati i fan delle FEMM). Nel video, RiRi si è mostrata sia come manichino che come persona umana, Emily Kaiho. Da ciò si evince che sta abbracciando le sue due personalità e che proseguirà il suo viaggio.

Messaggio di RiRi

“Avete già visto il mio MV da solista ‘Living in the Spotlight’? Fin dal processo di realizzazione di questa canzone, ho sempre avuto la visione che dovesse essere al 100% mia. All’inizio sembra una canzone di diploma, ma poi diventa aggressiva e fragile. Per me le emozioni possono diventare facilmente disordinate e caotiche, ma forse anche per voi agenti è lo stesso. È stata la prima volta che ho fatto tutto io, dal brainstorming alla regia e al montaggio. C’è davvero tutto il mio DNA. Spero che accettiate il mio regalo di Natale a sorpresa”.

Living in the Spotlight (Music Video)

Le FEMM hanno preso d’assalto questo loro ultimo anno come duo, un 2023 di fuoco. Hanno aperto con la loro esibizione in Polonia, al festival Magnificon, prima con una esibizione virtuale (fine 2022) e dopo qualche mese dal vivo. Il loro tour le ha portate ai principali festival nel Regno Unito, in Germania, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita. Infine, a dicembre hanno tenuto il loro ultimo concerto all’estero “Last FEMM-Isation” a Londra e il concerto finale “HIMM&FEMM” a Tokyo con la collaborazione della più grande organizzazione LGBTQ+ di Tokyo “fancyHIM”. Come ciliegina sulla torta di questo ricco 2023, ecco la sorpresa di RiRi: la canzone Living in the Spotlight riceve un video musicale.

Informazioni sull’album “CHERRY”

DL & Streaming: https://femm.lnk.to/1115CHERRY

CHERRY on TOP(TV Asahi “Freestyle Nihon Toitsu” theme song) We Flood the Night (MYLK Remix) SUN Living in the Spotlight Butterfly to the Moon

Profilo delle FEMM

Due manichini una missione: il duo rap femminile di RiRi e LuLa. Il loro primo album “Femm-Isation” è entrato nella top 10 della classifica statunitense Billboard “World Albums” ed è stato selezionato come “Best Indies Album” in tutti i negozi HMV del Regno Unito. L’ultimo album “Tokyo Ex Machina” vede la partecipazione di produttori di fama mondiale come Jenna Andrews, che ha lavorato con i BTS, e Kool Kojak, che ha lavorato con Ariana Grande e Doja Cat. “We Got Each Other”, che è stata una delle prime canzoni a incorporare il pop punk dell’anno 2000, si è piazzata per 12 settimane consecutive nella principale classifica radiofonica statunitense “Mediabase Activator Chart”. Nel 2023, anno in cui ricorre il 10° anniversario delle loro attività, hanno annunciato che cesseranno le loro attività entro la fine dell’anno. In Italia sono venute in concerto all’Arena Flegrea del Comicon a Napoli nell’aprile del 2018.

