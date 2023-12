Mujirushi – Il segno dei sogni Manga

Quello che vi sto per presentare è un volume unico, frutto della collaborazione con la Fujio Productions Ltd.

In Mujirushi – Il segno dei sogni, un piccolo sogno lungo appena 270 pagine, si intrecciano commedia e tragedia, com’è giusto nel palco della vita.

Mujirushi – Il segno dei sogni Trama

Takashi Kamoda ha una fabbrica di infradito, ed un giorno gli viene la malsana idea di evadere il fisco per potersi permettere qualcosa di più, come una crociera lussuosa assieme a sua moglie e a sua figlia Kasumi.

Purtroppo la vita non è così clemente e il fisco lo becca e gli fa una bella multona.

Come se non bastasse, sua moglie vince alla lotteria del mercato un viaggio in una crociera di lusso… e non fa ritorno a casa.

Quando per caso sente due ad un ristorante di ramen parlare dell’idea di produrre delle maschere di Beverly Duncan, la nuova candidata alle presidenziali americane, si fa avanti per cercare di risollevare le sorti della sua fabbrica… ma la bislacca candidata, famosa per le battute sagaci e le uscite un po’ folli, si rimette in regola diventando noiosa e il socio con cui si era accordato per produrre le maschere lo molla, lasciandogli tutti i debiti contratti per produrre le maschere.

Mentre lui e sua figlia sono sulla banchina della stazione, e forse lui sta meditando di farla finita, un corvo nero, come un messaggero divino o come l’uccello azzurro della felicità di Maeterlinck, compare loro innanzi, portando un messaggio attaccato alla zampa.

Un foglietto con un simbolo e la scritta “Il segno dei sogni“.

Cercando in città quel segno, vengono condotti a una strana e un po’ decadente villa in stile europeo, ed al suo interno un figuro dall’aria piuttosto losca, che parla loro di quanto sia importante sognare e credere nei propri sogni per realizzarli e del modo di togliersi tutti i loro guai di torno con un semplice viaggio nella Gloriosissima Francia.

Mujirushi – Il segno dei sogni Valutazione

Davvero, questo volume sembra più un film che un manga.

Ha un ritmo che cresce di continuo e ti stupisce allo stesso modo, soprattutto con la comparsa di Iyami, personaggio preso in prestito appunto dalla collaborazione con la Fujio Productions Ltd.

Il modo come viene raccontato e presentato non solo regge rispetto all’originale, ma gli da maggior spessore, ritraendolo in un dipinto dove non si sa mai cosa sia reale e cosa sia immaginario, come avviene con i veri imbroglioni di prima classe.

Il tratto classico del sensei Urasawa, inoltre, da uno spessore tutto particolare alle vicende, con tavole sempre ricche di dettagli, sfondi e particolari, in certi momenti quasi facendoti immaginare i personaggi all’interno delle vignette pronti a muoversi.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato deluxe con sovracopertina double face in carta patinata al prezzo di 7,90 €.

Consigliato ai fan di Urasawa.

Titolo originale: Mujirushi

Testi: Naoki Urasawa

Disegni: Naoki Urasawa

Genere: Mistero, psicologico, commedia, drammatico

Data di pubblicazione: 2017

Casa Editrice: Shogakukan

Volumi: 1