Classifica Manga più venduti 2023

Siamo a Dicembre e ormai si iniziano a tirare le somme sulle vendite ed ecco la classifica Oricon dei manga più venduti nel 2023!

1 – Blue Lock – 10.52 milioni

2 – Jujutsu Kaisen – 8.54 milioni

3 – One Piece – 7.18 milioni

4 – Oshi no Ko – 5.40 milioni

5 – Chainsaw Man – 5.35 milioni

6 – Slam Dunk – 5.00 milioni

7 – Spy x Family – 4.32 milioni

8 – My Hero Academia – 3.52 milioni

9 – Tokyo Revengers – 3.21 milioni

10 – Kingdom – 3.19 milioni

Nella TOP 10 dei manga più venduti troviamo una varietà di manga, ma prevale il genere shonen.

Un altro fattore comune nella scalata di alcuni titoli è stato sicuramente l’arrivo della serie animata (Blue Lock, Chainsaw Man e Oshi no Ko) o un ritorno di fiamma grazie a film (Slam Dunk e Kingdom).

Vediamo gli altri titoli fino alla 25° posizione per farci un’idea.

11 – Frieren – Oltre la fine del viaggio

12 – Vita da Slime

13 – I Diari della Speziale

14 Welcome to Demon School! Iruma-kun

15 – Kaiju No. 8

16 – Don’t Call It Mystery

17 – Sakamoto Days

18 – Mashle: Magic and Muscles

19 – Aoashi

20 – Detective Conan

21 – Toliet-Bound Hanako-kun

22 – My Love Story with Yamada-kun at Lv999

23 – Record of Ragnarok

24 – Blue Box

25 – Bocchi the Rock!

Tra i primi titoli in classifica i manga shonen e seinen la fanno da padrone, con una piccola finestra di due titoli per ragazze rappresentati da Don’t Call it Mystery (josei) e My Love Story with Yamada-kun at Lv9999 (shojo), quest’ultimo probabilmente trainato dalla serie animata primaverile.

Partendo dalla cima troviamo Frieren – Oltre la fine del viaggio, la cui serie animata è giunta a 12 episodi su 28 previsti, Vita da Slime, tirato dal film uscito a fine novembre 2022.

Tra tutti i titoli, con serie animate a carico o meno, stupisce la posizione al 25° posto di Bocchi the Rock!, la cui serie televisiva si è conclusa proprio a fine 2022, ma che è riuscito a entrare nei cuori degli spettatori, tanto da restare in classifica, scalzando altri titoli più noti come Berserk e Dragon Ball Super o serie concluse di cui abbiamo visto gli adattamenti animati come Attack on Titan, Jigokuraku (Hell’s Paradise) o Demon Slayer.