Sedici mangaka alla scoperta della capitale del Giappone, quartiere per quartiere, da scoprire grazie a questa Guida Manga. Un docu-manga realizzato secondo la migliore tradizione giapponese!

Tokyo, la capitale del Giappone, è una metropoli effervescente, rinomata per l’architettura futuristica, la cultura popolare, i templi antichi e i vivaci quartieri. Questa città cosmopolita fonde tradizione e modernità, offrendo un’esperienza unica e dinamica.

Panini Comics vi porta proprio a Tokyo, e tramite il nostro tipo di letture preferito, i manga! Un indimenticabile viaggio di sola andata con Tokyo – La guida Manga, già disponibile in fumetteria, libreria e su Panini.it. Un volume che unisce inedite storie a fumetti e pagine ricche di informazioni in una guida unica nel suo genere. Per scoprire la capitale giapponese, trenta capitoli con tanti consigli pratici, mappe, indirizzi e suggerimenti da non perdere.

Il regalo perfetto per tutti gli amanti del paese del Sol Levante

Tokyo – La guida Manga contiene oltre 800 immagini, 150 posti da esplorare e pagine manga da leggere, proprio come si fa con le serie più amate, con lettura all’orientale. Sedici mangaka, otto donne e otto uomini, tutti giapponesi, hanno messo il loro talento di narratori al servizio di questo progetto senza precedenti, per riscoprire l’essenza di una delle città più affascinanti.

Questa guida porterà il lettore alla scoperta di Tokyo, non solo nei suoi cenni storici più importanti, ma anche nelle piccole curiosità che rendono ogni viaggio davvero speciale, come i migliori posti da visitare, i monumenti imperdibili e le curiosità meno conosciute. Per guardare e vivere l’iconica capitale giapponese con uno sguardo tutto nuovo!

Prezzo: 19,90 euro

Pagine: 192

Rilegatura: Brossurato

Formato: 15X23 cm

Interni: Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria, online

Quale sarà il vostro quartiere preferito di Tokyo? Quale la storia che vi rimarrà nel cuore?

