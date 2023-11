Netflix porta un evento esclusivo con Science Saru e Scott Pilgrim a Barcellona: il creatore Bryan Lee O’Malley e il regista Abel Góngora presenteranno l’anime al festival Manga Barcelona. Inoltre tanta musica giapponese e coreano, mostra mercato e contest cosplay di altissimo livello.

Scott Pilgrim a Barcellona

Manga Barcelona, il festival spagnolo tra i più noti al mondo, ospiterà due proiezioni e presentazioni esclusive dell’anime Scott Pilgrim Takes Off di Netflix. Bryan Lee O’Malley, il creatore originale di Scott Pilgrim, sarà accompagnato da Abel Góngora, direttore di Science Saru, e Kohei Sakita, produttore dell’animazione della serie presso l’acclamato studio. Questi e altri eventi legati a Scott Pilgrim a Barcellona, tra cui diverse conferenze e sessioni di autografi di Bryan Lee O’Malley, si terranno dal 7 al 10 dicembre alla Fira Barcelona Gran Via.

Musica giapponese e coreana

Il Grand Stage sarà presente nella nuova sede del festival con un importante cambiamento: si tratta nuovamente di un palco al coperto. Qui si riuniranno alcune delle stelle più brillanti del Manga Barcelona: cantanti, musicisti e cosplayer. La maggior parte dei concorsi di cosplay si svolge nel Grand Stage, ma è anche uno spazio per la cultura idol e le canzoni.

Il festival ospiterà anche un gran numero di concerti di musicisti giapponesi, tra cui Vicke Blanka (noto per Black Clover, in Italia è stato ospite di Riminicomix 2023), Centimillimental (Given), Anly (sua una delle canzoni usate in Naruto), Ayumi Miyazaki (colonna sonora di Digimon) e Yoko Ishida (cantante in Sailor Moon). All’evento parteciperanno anche l’artista di manga Hisato Murasaki (Persona 5 manga) e l’illustratore Tokyo Genso, oltre a molti altri ospiti. L’anno scorso il festival ha ospitato addirittura il concerto di Yoko Takahashi cantante di Evangelion. Vi sarà anche un contest di danza K-Pop che fa parte del circuito K-Pop Dance Fight Fest organizzato da Comicon e K-ble Jungle, con finali europee a Etna Comics, Catania.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato dei concerti giapponesi e di Scott Pilgrim a Barcellona sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento . I biglietti per sabato 9 sono già esauriti e il festival prevede di battere il record del 2022 di 163.000 presenze durante i quattro giorni.