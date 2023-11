Oneira Manga

Dopo Rabbids – Luminys Quest, Federica Di Meo torna a farci sognare con i suoi disegni, questa volta sprofondandoci in un cupo dark fantasy pieno di combattimenti e tensione.

Oneira Trama

Ci troviamo in un mondo di stampo medioevale, dove la magia, come la litomanzia, e i mostri esistono.

Per debellarli la Chiesa ha formato la Casta delle Epeire, un corpo addestrato di abili combattenti pronte a combattere contro i mostri che infestano i sogni, portando i ricettacoli da essi prescelti alla follia e alla morte, liberandoli così definitivamente nel nostro piano materiale.

Arane Heos è proprio una epeira, e viaggia in giro per i regni seguendo dicerie e sterminando gli incubi sotto lauto compenso.

Ovviamente nel suo passato si nascondono orribili verità, l’ultima delle quali rappresentata da una giovane ragazza, Venus, che ha cresciuto come fosse sua figlia.

Ma chi sarà davvero Venus e perché sembra che l’ordine dei paladini la stia cercando?

Oneira Valutazione

Quando ho aperto il primo volume, non avevo idea cosa mi sarei trovato davanti, ma vagamente mi aspettavo qualcosa di dark fantasy, vista la cover così oscura, con Arane dagli occhi stranamente oscuri che fende qualcosa di immateriale con il suo stocco.

Già dalle prime pagine mi ha ricordato un po’ Berserk, un po’ Claymore (per la protagonista donna) e un po’ The Witcher, forse proprio quest’ultimo mi sembra la serie più vicina a Oneira.

La protagonista è accattivante, bella, spietata e spigliata, tanto da farti venir voglia di vedere le sue gesta e i flashback che mostrano come sia diventata così letale e velenosa.

Oltre ad approfondire la storia sulla protagonista, nel primo volume CAB è bravo già a dare tante informazioni per delineare il background del mondo in cui sono ambientate le storie, oltre che i coprotagonisti, come Bastione, lo scudiero di Arane.

Davvero un ottimo manga italiano (o forse dovrei dire francese? XD) che dimostra come gli autori europei non abbiano davvero nulla da invidiare alle loro controparti nipponiche.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata con elementi metallici al prezzo di 6,90 €.

Consigliato ai fan dei dark fantasy.

Titolo originale: Oneira

Testi: CAB

Disegni: Federica Di Meo

Genere: Fantasy, Dark, Soprannaturale, Azione, Combattimento

Data di pubblicazione: 2022

Casa Editrice: Kana/Star Comics

Volumi: 3 (in corso)