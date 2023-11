Quest’anno vogliono rendere Natale un momento ancora più speciale per la community e quindi ecco qualche news in più per dicembre da Jundo: nuovi manga e manwa online e tantissime promozioni per le feste!

Partendo dal lato digitale a dicembre, oltre al già annunciato How to Catch up with You (KuaiKan Comics), usciranno 5 nuovi Manga disponibili tramite i Jundo Coin: Shaman King, Savage Season, You Are in the Blue Summer + The Blue Summer and You e A Silent Voice. Grazie alla partnership con gli amici di Star Comics il nostro catalogo Manga cresce sempre di più! Ricordiamo che gli abbonati Jundo ricevono fino a 150 Jundo Coin gratuiti al mese.

Non solo online

Ma Jundo parteggia per la sinergia cartaceo + digitale e quindi notizie bomba sul lato digitale vanno bilanciate da notizie bomba sul lato Shop. Dall’1 al 6 Dicembre saranno attive le seguenti promozioni

Cartoline Natalizie: Con ogni acquisto sul Jundo Shop (https://jundo.it/shop) e in fumetteria sarà possibile richiedere gratuitamente una delle nostre cartoline natalizie. Le cartoline tra cui sarà possibile scegliere sono state disegnate dagli autori di All of You ( Liang Azha ) e Shaman ( Shinichi e Arisu ). Sul Jundo Shop sarà disponibile una versione spicy della cartolina di All of You, che verrà rivelata sul nostro canale telegram (https://t.me/jundoofficial)

Con ogni acquisto sul Jundo Shop (https://jundo.it/shop) e in fumetteria sarà possibile richiedere gratuitamente una delle nostre cartoline natalizie. Le cartoline tra cui sarà possibile scegliere sono state disegnate dagli autori di All of You ( ) e Shaman ( ). Sul Jundo Shop sarà disponibile una versione spicy della cartolina di All of You, che verrà rivelata sul nostro canale telegram (https://t.me/jundoofficial) Totebag omaggio: Con 29€ di spesa sul Jundo Shop sarà possibile richiedere una bag a propria scelta da includere gratuitamente nell’ordine tra quelle delle seguenti opere: Checkmate! Capture my heart, Salad Days, Soulmate, Spider Web, All of You, The Demon King Champion, Of Machines and Beasts e Agam.

Con 29€ di spesa sul Jundo Shop sarà possibile richiedere una bag a propria scelta da includere gratuitamente nell’ordine tra quelle delle seguenti opere: Checkmate! Capture my heart, Salad Days, Soulmate, Spider Web, All of You, The Demon King Champion, Of Machines and Beasts e Agam. 5% di sconto: Usando il codice sconto “Blaster5” sarà possibile ottenere un codice sconto del 5% su tutto il nostro catalogo valido dal 1 Dicembre al 6 Gennaio.

Uscite digitali Juno Coin

4 dicembre 2023: SHaman King 1, 2

Storia: Hiroyuki Takei; Disegni: Hiroyuki Takei; Casa Editrice: Star Comics. Cadenza: Due volumi a settimana

Yoh Asakura è uno sciamano, una persona in grado di fare da tramite tra questo e l’altro mondo, comunicando con gli spiriti della natura e le anime dei morti. Da poco trasferitosi in città per completare il suo addestramento spirituale, stringe un legame con Amidamaru, lo spirito di un samurai vissuto seicento anni prima. Tuttavia, non è l’unico interessato a impossessarsi dell’anima del potente guerriero…

11 dicembre 2023: Savage Season 1,2

Storia: Mari Okada; Disegni: Nao Emoto; Casa Editrice: Star Comics. Cadenza: Un volume a settimana

Kazusa e le sue quattro amiche fanno parte del club di letteratura della scuola. Un giorno, mentre discutono animatamente di ciò che vorrebbero fare prima di morire, una di loro si lascia andare e pronuncia la parola “sesso”… Da quel momento, nelle ragazze si risveglia un’irriducibile curiosità, che le porterà a spingersi sempre più sulla soglia dell’età adulta alla scoperta della sessualità e dei suoi turbamenti!

18 dicembre: 2023 You Are in The Blue Summer

Storia: Nagisa Furuya; Disegni: Nagisa Furuya; Casa Editrice: Star Comics; Cadenza: Release completa

Chiharu e Wataru sono due studenti liceali che hanno in comune la stessa passione: il cinema. Condividendo l’interesse per i film, diventano subito amici, ma dopo l’inaspettata dichiarazione di Chiharu e l’arrivo dell’estate qualcosa sembra cambiare nel loro rapporto… Cosa significa amare qualcuno? Anche nella realtà possiamo aspettarci il lieto fine dei film? Una dolce storia d’amore, travolgente e brillante come il cielo azzurro d’estate.

18 dicembre 2023: The Blue Summer and You

Storia: Nagisa Furuya; Disegni: Nagisa Furuya; Casa Editrice: Star Comics. Cadenza: Release completa

Continua la romantica storia di Chiharu e Wataru. Ora che frequentano università diverse e non possono vedersi spesso come al solito, come si evolverà il loro rapporto? Un’altra calda estate sta per cominciare…

About Jundo

Dal 2021, Jundo è la piattaforma digitale italiana per la lettura di webtoon e fumetti online sia italiani sia internazionali. Jundo è il partner italiano esclusivo di Kuaikan Comics, la più grande piattaforma cinese di webtoon e intrattenimento di cui pubblica oltre 50 opere. Ulteriormente tramite una partnership con Star Comics, Jundo presenta un catalogo Manga in continua crescita.

Jundo è nata da un team di 14 ragazzi under 30 con l’obiettivo di espandere l’orizzonte del fumetto, permettendo da un lato ai lettori di avvicinarsi a stili e generi diversi dai Manga fino ai webtoon cinesi e coreani e dall’altro agli autori emergenti di arrivare sul mercato con i Jundo Original, evitando le difficoltà legate all’autoproduzione e alla distribuzione. Su Jundo Comics Shop i lettori possono acquistare le versioni cartacee delle loro opere preferite.

Per rimanere sempre aggiornati sulle uscite e novità

Instagram: jundocomics

Scarica la App su Apple Store. Scarica la App su Google Play